Ik kon maar beter niet naar Nimshuscheid lopen met Elvis, zei buurman Klaus. Hij en Monika hadden op de radio gehoord dat daar een herdershond vergiftigd was. Op zijn eigen terrein. Iemand had er een stuk worst met rattengif neergelegd. Nu was ik dat sowieso niet van plan, omdat je om in Nimshuscheid te komen stukken langs de weg moet lopen. En Elvis kan nou juist zo fijn los lopen. Los en toch in de buurt.

Hij is zo’n hond die de hele tijd omkijkt of zelfs terug komt dansen om te zien of ik er nog wel ben. Als hij dat doet, stop ik hem iets lekkers in zijn enorme bek. Dansen. Dat doet hij. Niet in huis, binnen is hij een hond die uit zijn krachten gegroeid is. Alles gaat moeizaam en schokkerig. Gaan zitten, gaan liggen, weer overeind komen. Het is een rotgezicht en het doet je beseffen dat honden gemaakte dieren zijn. Gefokt op het soort werk dat voor ze bedacht is. Deense doggen zijn gefokt voor de jacht op zwijnen, beren en grote herten.

Moeilijk voor te stellen Als je Elvis ziet dansen door het bos, is dat moeilijk voor te stellen, en uitgerekend bij een pad dat ’s nachts door everzwijnen wordt omgewoeld, loopt hij door alsof zijn neus bloedt. Ik las ergens dat die doggen tijdens de jacht beschermende kleding droegen en dat was geen overbodige luxe als je ziet hoe Elvis na een tocht door het bos thuiskomt: vol schrammen en butsen. Gevoelig huidje. Als ik ’s ochtends beneden kom, staat hij overdreven luid gapend al met zijn staartje te zwaaien. Dolblij met een levend wezen. In de avond duwt hij graag zijn enorme kop tegen me aan. Dan heeft hij behoefte aan bevestiging en liefde.