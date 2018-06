Een gin-tonic zonder plastic rietje? Geen probleem, zeggen deze drie horecaondernemers

We zijn aan het ontdekken, op zoek naar nieuwe oplossingen om zo min mogelijk de natuur te belasten. Klanten vinden het in ieder geval superleuk. Dat is mooi, dat betekent dat ze er zelf ook mee bezig zijn."

We zijn nog flink aan het uitproberen, want die rietjes van composteerbaar plastic zijn ook niet ideaal. Daar moeten ook machines voor gemaakt worden en grondstoffen voor worden gebruikt. Hierna gaan we experimenteren met rietjes gemaakt van echt riet door Straw by Straw, zodat ook het proces van vervaardiging van onze rietjes zo natuurlijk mogelijk is.

Onlangs hebben we de plastic rietjes en roerstaafjes de deur uit gedaan. Als alternatief hebben we houten roerstaafjes en rietjes van composteerbaar plastic. Die zijn een tikkeltje duurder, maar in de praktijk valt het mee. Een gin-tonic kun je echt niet zonder rietje drinken, maar als het niet hoeft, gebruiken we geen rietjes.

"We zijn sowieso een wat groener georiënteerd café. We hebben bijvoorbeeld een urinoir van Mr. Friendly. Die werkt zonder water, maar met een luchtdichte filter.

Er zitten niet echt nadelen aan. Je ziet het vet iets beter op die bruine bakjes, maar dat is het. De producten zijn wel veel duurder, dat is voor sommigen misschien een reden om het niet te doen, maar voor mij gaat ondernemen niet alleen maar over geld verdienen. Als ik dat wil, verkoop ik wel diepvriesfrieten, om maar wat te noemen. Ik wil ook bijdragen aan andere doelen en dat doen we op deze manier."

Het gaat ook niet honderd procent goed in een keer. Het lijkt me tof om bijvoorbeeld een composteermachine aan te schaffen, zodat we van ons afval kunstmest kunnen maken. We scheiden ons afval al, van onze frituurolie wordt biogas gemaakt.

"Toen we in 2011 begonnen wilden we ondernemen volgens drie randvoorwaarden: duurzaam, ambachtelijk en biologisch. Dat duurzaam zie je terug in alle disposables: onze servetten worden gemaakt van gerecycled papier, de bakjes zijn recyclebaar. Net als de vorkjes, die worden gemaakt van berkenhout.

Roderick Heijning van de Dapp Frietwinkel in Utrecht, Breda, Zwolle en Leiden werkt al vanaf het begin in 2011 met plasticvrij wegwerpservies.

Een plastic rietje drinkt natuurlijk het fijnst. Alle alternatieven hebben wel een nadeel. Een rietje van papier wordt papperig, een van pasta geeft smaak af op een gegeven moment. Een rietje van riet is weer heel dun. We zijn te gewend geraakt aan comfort, misschien moeten we daar een stapje terug in doen. Dat is wel moeilijk voor mensen. Maar laten we kleine stapjes nemen en er op die manier een beetje voor zorgen dat het beter gaat."

Iedereen krijgt bij binnenkomst een eigen glas om gin te proeven, dat laat je steeds vullen. De foodtrucks vragen we geen plastic mee te nemen. Het bezorgt me veel extra kopzorgen en het kost geld, het is dan ook een principekwestie.

"Drie jaar geleden was ik een van de eersten die zei dat er geen plastic meer welkom was op het festival. Toen werd ik verketterd. Wat is het volgende, vroegen ze toen, geen servetjes meer? Maar nu is het 180 graden omgedraaid.

Alternatieven

Aan alternatieven voor plastic rietjes of wegwerpservies geen gebrek. Zo verkoopt Straw by Straw rietjes gemaakt van echt riet, dat overblijft na het oogsten van maïs. Dat wordt gedroogd en gesneden tot rietjes waar je mee kunt drinken. Ze laten geen restjes achter in je drankjes maar, meldt het bedrijf, knijpen of erin bijten wordt afgeraden want dan breken ze snel. Ook zijn er rietjes en andere wegwerpproducten op de markt van bamboe, papier of PLA plastic: recyclebaar plastic gemaakt van maiszetmeel.

Niet alleen de kleine ondernemers, ook grote ketens zijn bezig met het elimineren van plastic. Zo maakte Hilton Hotels vorige maand bekend dit jaar alle rietjes uit de gebouwen te verwijderen en geen water in plastic flesjes meer aan te bieden bij vergaderingen. Koffieketen Starbucks wil een kwart van de dranken in herbruikbare bekers serveren en McDonald's is van foamverpakkingen overgestapt op kartonnen doosjes.

Een woordvoerder van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland kan niet zeggen hoeveel van de 21.000 leden actief op zoek zijn naar alternatieven voor plastic, maar ziet wel goede wil bij de leden. Een kanttekening: "Er moet van leveranciers wel een goed en betaalbaar alternatief komen. De standaard is nu eenmaal nog plastic, dat is het goedkoopst."