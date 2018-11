Een gezonde levensstijl voorkomt niet per se dat je giftige stoffen binnenkrijgt

Als baby’s geboren worden, zitten er al tweehonderd verschillende chemische stoffen in hun lichaam. Deze worden in verband gebracht met verschillende ziektes, waaronder vele vormen van kanker. Dit grootschalige probleem werd onlangs besproken in een klein, knus kamertje in het Conscious Hotel in Amsterdam.

Stichting Tegengif presenteerde daar de resultaten van haar onderzoek, waarvoor veertien ‘groene’, bekende proefpersonen een week lang een polsbandje droegen en hun urine eenmalig inleverden om te kijken hoeveel schadelijke stoffen zij verzameld hadden.

Geen prikkel voor fabrikanten

De resultaten tonen aan dat ruim 90 procent van de geteste stoffen bij alle deelnemers is aangetroffen. Volgens Annelies den Boer, voorzitter van Tegengif, ligt een van de problemen bij de regels voor producenten: “Er is geen prikkel voor fabrikanten om stoffen te produceren die goed zijn voor mens en milieu. Dit is een belangrijke weeffout in ons systeem die aangepakt moet worden.”

Fabrikanten vermelden meestal niet welke schadelijke stoffen ze in consumentartikelen gebruiken. “Mensen hebben hierdoor geen idee wat ze binnenkrijgen, en hoeveel. Het is onacceptabel dat we, zonder dat we het weten, dagelijks aan zo veel schadelijke chemische stoffen worden bloot gesteld. Het is de hoogste tijd dat hier verandering in komt.”

Ik schrik wel als ik zie wat er allemaal in mijn lichaam is aangetroffen PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg

Een aantal van de stoffen die bij alle deelnemers werden gevonden zijn Bisfenol A (BPA, een plastic hardmaker) en DEHP (een plastic weekmaker). Ze staan op de Zeer Zorgwekkende stoffen-lijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Toxicologe Majorie van Duursen en chemicus Marja Lamoree waren nauw betrokken bij het onderzoek. “Van sommige stoffen is het gevaar al bewezen, zoals bij Bisfenol A”, legt Van Duursen uit. “Deze stof wordt dan uitgefaseerd. Maar ‘oude’ schadelijke stoffen worden dan vervangen door varianten die net zo gevaarlijk zijn.” Lamoree vult aan: “We weten niet wat een cocktail van schadelijke stoffen voor effect heeft. En onderzoek naar deze stoffen is uitzonderlijk lastig, omdat er geen proefpersonen bestaan die nog niet ‘aangetast’ zijn; er is dus geen vergelijkingsmateriaal.”

Op haar website raadt de stichting consumenten aan biologische producten te eten. ‘Dan krijg je minder pesticiden binnen.’