Een genenbank langs de Lepelaarweg

De jongste provincie van Nederland herbergt de oudste iep van zijn soort, de Dodoensiep. Midden in de polder aan de Lepelaarsweg bij Zeewolde, Flevoland, groeit deze bijzondere boom. Nog maar 45 jaar jong, maar: de grootste Dodoensiep ter wereld. Je zou er zo aan voorbij rijden.

Deze boom dankt zijn ontstaan aan een verwoestende aandoening, de iepenziekte. Begin vorige eeuw zorgde een Aziatische schimmel voor een kaalslag onder de iepen in Europa en de VS. Als de schimmel eenmaal had toegeslagen, konden iepen soms binnen een paar weken afsterven. De iepenziekte uit de jaren dertig van de afgelopen eeuw zwakte na verloop van tijd af, maar in jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de ziekte in een agressievere variant terug in Nederland. Alsnog verdwenen toen veel iepen die de eerste aanval hadden overleefd.

Bij die eerste ziektegolf is in Nederland al veel onderzoek gedaan naar oorzaak en herkomst van de schimmel, vooral in het laboratorium van plantenziektekundige Johanna Westerdijk in Baarn. Ze was de eerste vrouwelijke professor van Nederland. "We liepen internationaal zo voorop in dat onderzoek dat de iepenziekte onder wetenschappers Dutch Elm Disease ging heten’’, vertelt Martin Tijdgat, boombeheerder van de gemeente Wijdemeren en inspecteur bij de Bomenstichting.

Heel af en toe sneuvelen er nog een paar, of ze gaan plat door een voor- of najaarsstorm.

Teststrook Bomen-deskundigen moesten destijds op zoek naar soorten iepen die bestand waren tegen de ziekte. De Nederlandse iepenexpert Hans Heybroek, werkzaam bij het toenmalige bosbouwproefstation de Dorschkamp in Wageningen, legde zich volledig toe op de veredeling van de iep op resistentie tegen de ziekte. Heybroek was zijn loopbaan begonnen in het lab van Westerdijk en was toen al betrokken bij het onderzoek naar de iepenschimmel. © Werry Crone Hij selecteerde en kruiste in Wageningen iepen, met de bedoeling één of meer soorten te krijgen die bestand waren tegen de ziekte. De klonen moesten in de praktijk bewijzen dat ze voldoende resistent waren. Heybroek koos een langgerekte strook grond in de nieuwe Nederlandse polder uit als proefveld voor de ‘nieuwe’ Hollandse iep. In de brede berm van de Lepelaarsweg, langs de graanvelden van de polder, werden klonen uitgezet van gekruiste iepen. Het proefstation de Dorschkamp bestaat allang niet meer, maar de rijen met iepen in Flevoland staan nog fier overeind. Je ziet het niet, er staat geen hek omheen, er staan geen borden bij, maar in feite is de smalle strook van de kilometerslange Lepelaarsweg nog altijd een waardevolle genenbank voor iepen die bestand zijn tegen de iepenziekte. Heel af en toe sneuvelen er nog een paar, of ze gaan plat door een voor- of najaarsstorm. Maar veel van die proef-iepen zijn er nog. Alleen de geoefende waarnemer ziet dat de ene iep langs de Lepelaarsweg de andere niet is: er is een flinke verscheidenheid aan boomvormen, de takken van de ene waaieren breed uit, terwijl andere bomen kolomvormig zijn, net welke kloon er staat. Rob Timmerman, boswachter van het Flevo Landschap, kent de Dorschkamp-iepen goed. “Dit is het enige proefveld van iepen in Nederland dat in een laanbeplanting is aangeplant”, vertelt hij. “Daardoor kon meteen worden onderzocht of de iepen ook bestand waren tegen de westenwind. De Lepelaarsweg ligt ongeveer dwars op de heersende windrichting.” Meer dan 1200 iepen, verdeeld over 89 verschillende klonen, werden in het voorjaar van 1973 in de polder uitgezet. In de eerste jaren was er trouwens fikse uitval, omdat in die jaren de naastliggende koren- en aardappelvelden van de polder nog volop vanuit de lucht met vliegtuigjes werden besproeid met een cocktail van bestrijdingsmiddelen. Die spuitvliegtuigjes waren niet zo selectief in het doseren. Veel van het landbouwgif landde op de iepen. Later werd deze besproeiingsmethode verboden, daarna ging het al snel een heel stuk beter met de iepen uit Wageningen. © Werry Crone Ook tegen de veel agressievere schimmel uit de tweede golf van de iepenziekte bleek de Dodoens goed bestand. Tussen de 1200 aangeplante iepen stonden, naast exemplaren van al langer bestaande klonen, ook bomen van nieuwe klonen, waaronder de Dodoens. Deze kloon, genoemd naar een ooit befaamde zestiende-eeuwse plantkundige en arts uit Leiden, bleek het goed te doen aan de Lepelaarsweg. Ook tegen de veel agressievere schimmel uit de tweede golf van de iepenziekte bleek de Dodoens goed bestand.