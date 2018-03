Een fraaie hazencarrousel en oh, een hond

Er loopt echter ook een wandelaar op de dijk, met een loslopende hond. Het is een grote, magere hond. Hij stuift blaffend achter de hazen aan. Vier hazen rennen in paniek alle kanten uit. De Waddenzee belemmert hen de doorgang naar het zuiden. Vanuit de westkant stormt die hond op hen af. Aan de oostkant loopt het baasje en een groepje andere wandelaars. De hazen moeten wel naar de velden vluchten, achter de brede afwateringssloot. Ze springen pardoes in het water, klimmen er aan de andere kant weer uit en staken hun vlucht.

Lees verder na de advertentie

De hond draaft met geheven staart naar zijn baasje en krijgt een schouderklop. Sommige baasjes zou je toch aanlijnen?

Zouden ze raden dat die hond de oversteek niet waagt? Of zouden ze door het ijskoude water plotseling zijn afgekoeld? Misschien zijn ze wel gewoon uitgeput na hun paniekaanval. Ze hadden tenslotte ook al samen lopen rammelen.

De hond draaft met geheven staart naar zijn baasje en krijgt een schouderklop. Sommige baasjes zou je toch aanlijnen?