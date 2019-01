Een fotomonument met als kernboodschap: bescherm het ongerepte, het eindeloze landschap

Het Zuid-Afrikaanse echtpaar Peter en Beverly Pickford fotografeerde 35 jaar lang de natuur. Negen fotoboeken hadden ze al op hun naam staan, waarmee ze talloze prijzen in de wacht sleepten. Totdat, als een droom, het plan ontstond om het dit keer heel anders aan te pakken. Geen expedities meer van een paar maanden. Geen boek meer over ijsberen, poema's, jaguars of tijgers dit keer, maar een reis naar de uithoeken van de wereld: wild land werd hun missie, daar waar geen mens eerder is geweest. Of waar de mens hooguit 'een van de soorten is die dat land bevolken, net als anderen dieren', schrijft Peter in de inleiding van het boek.

Lees verder na de advertentie

© Copyright © Peter & Beverly Pickford

Vier jaar reizen leverde een fotomonument op, een spectaculaire ode aan het oneindige landschap en de ruige ongerepte natuur. Driehonderd pagina's met ruim 200 foto's, gemaakt op alle continenten. Van de droge woestijnen van Australië tot het hooggebergte van Tibet en van de Noordpool tot Antarctica. En alle woeste landschappen daar tussenin. Zelden zijn de uitersten van de wereld zo mooi en zorgvuldig in beeld gebracht.

Deze enorme expeditie was alleen te bekostigen door de verkoop van de boerderij van de Pickfords in een Zuid-Afrikaans natuurgebied

Ieder continent kreeg een hoofdstuk - en ieder hoofdstuk wordt begeleid door soms wat zorgelijk getoonzet proza, want de Pickfords zijn ook natuurbeschermers. Over hoe de geldbeluste mens het landschap steeds meer naar zijn hand zet. Of hoe oorspronkelijke bewoners, die zo keurig in balans leefden met de wereld om hen heen, moeten wijken voor de vooruitgang. "De ruige, met grote baarden getooide en in geruite hemden gestoken oorspronkelijke bewoners van Alaska worden steeds meer vervangen door geldbeluste kolonisten die geen oog hebben voor de wildernis maar alleen voor het menselijk kompas", schrijft Peter bijvoorbeeld in de toelichting op het hoofdstuk Alaska.

Kijk achter de schermen De uitkomst van zo'n proces laat zich gemakkelijk voorspellen. Of juist niet? Zo lezen we bijvoorbeeld ook dat een Noorse onderneming vorige eeuw in 60 jaar tijd op Antarctica 175.250 walvissen afslachtte. Maar de regio wordt nu wel stevig beschermd door internationale afspraken, erkent het fotografenechtpaar. Interessant zijn de passages waarin je een kijkje achter de schermen van de foto-expeditie krijgt. Hoe bij nacht de perfecte foto gemaakt moet worden van een jakhals. Die wordt beslopen tot op meters afstand, waarna het dier opeens een neushoorn blijkt te zijn. © Copyright © Peter & Beverly Pickford Deze enorme expeditie was alleen te bekostigen door de verkoop van de boerderij van de Pickfords in een Zuid-Afrikaans natuurgebied. Een ingrijpend besluit, omdat de boerderij familiebezit was. Ook sponsors droegen bij, wat zich hier en daar laat terugzien of teruglezen. Zo begrijpen we tussen de regels door dat een Landrover eigenlijk onmisbaar is voor wie het wilde landschap wil temmen. Maar ach, dit soort reclame is beperkt en doet weinig af aan de kracht van dit boek. De boodschap is toch vooral: bescherm het ongerepte, het eindeloze landschap. Juist nu de wereldbevolking langzaam naar de 10 miljard zielen kruipt, kan dat geluid niet vaak genoeg klinken. Peter en Beverly Pickford, Wild Land, 335 bladzijden, Uitgeverij Lanoo, €45. © Copyright © Peter & Beverly Pickford

Lees ook:

De Nederlandse fine fleur van de botanische kunst laat zich, eindelijk, zien Levensechte kleuren en een verbluffende detaillering kenmerken het werk van botanische kunstenaars. Ze hebben zelfs een eigen internationale dag. Nederland doet dit jaar voor het eerst mee.