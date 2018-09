Een echt kinderklimaatboek dat niet eens betuttelend is

Simon (11) en Aniek (14) lazen het als eerste toen hun vader, kinderboekenauteur Marc ter Horst, uitgeschreven was. Handig, ze vielen precies in zijn doelgroep: "Kinderen vanaf een jaar of tien". Het proeflezen, ook in enkele andere gezinnen, gold als laatste test. Snappen ze het, vinden ze het leuk? Logisch dat hij met die vragen zat.

Ter Horst (50) verwerkte gortdroge informatie tot het zojuist verschenen boek van 180 pagina's. Van gegevens over klimaat in oertijden, tot de laatste inzichten. Waarom? "Simpel. Zo'n boek als dit bestond nog niet." Kinderboeken over het klimaat zijn toch al zeldzaam. En veel verder dan 'weetjes' komen ze meestal niet. Dat moest toch echt anders kunnen, bedacht de schrijver.

'Ga je nou niet schuldig voelen als je een keer een lampje laat branden, een sau­cij­zen­brood­je eet of te lang onder de douche staat'

Het boek beschrijft: de aarde warmt op, dat bedreigt mensen, terwijl 'we' het zelf veroorzaken en kunnen stoppen. "Maar ga je nou niet schuldig voelen als je een keer een lampje laat branden, een saucijzenbroodje eet of te lang onder de douche staat", staat erbij. "Op die manier is er niets aan en ga je het ook niet volhouden." Ter Horst wil groen gedrag aanmoedigen, maar zonder mopperen of somberen. Het resultaat: een monter klimaatboek.

"Dat is een bewuste keuze", zegt de schrijver, die zich ook verdiepte in vormen van communicatie over klimaat. "Het moest geen boek worden van: o jee, we gaan er allemaal aan, doe iets!"

Hoopvol Voor doemdenken zag Ter Horst trouwens ook niet echt reden. "Ik ben hoopvol, duurzaamheid wint snel terrein." De laatste jaren is groen denken (doén is nog stap twee natuurlijk) gemeengoed aan het worden, zegt hij. De humoristische illustraties van Wendy Panders, die alle pagina's opfleuren, ondersteunen dat optimisme. Het boek zelf is klimaatvriendelijk, zegt Ter Horst. Eerlijke toevoeging: "Klimaatneutraal zou niet kloppen". Een boek publiceren vervuilt altijd. Wel is dit kinderboek zonder water gedrukt, op verantwoord papier. In Nederland en niet in China, zoals zijn vorige boeken. Dat scheelt vervuilend transport. Ter Horst dook, voor hij ging schrijven, eerst jaren in de boeken om de klimaatverandering te snappen. Van het broeikaseffect zelf, tot de oorzaken en gevolgen. Dat uitleggen aan kinderen: is dat een kwestie van weglaten? "Ze snappen soms meer dan je verwacht", zegt hij. Een stukje over zuurstofisotopen moest minder uitleggerig, zeiden de jonge proeflezers. Over zonnevlekken vroegen ze juist meer verklarende woorden. Een hoofdstukje over doortrapte tactieken van kli­maat­ont­ken­ners haalde het boek Als schrijver van het kinderboek leerde Ter Horst zelf een heleboel, zegt hij. "Ik had eye-openers." Voorbeeldje: mensen die steevast twijfels uiten bij klimaatverandering. "Toen ik aan het boek begon was ik er niet over uit, wat ik van ze vond. Ik ontdekte: ze misleiden vaak doelbewust." Een hoofdstukje over doortrapte tactieken van klimaatontkenners haalde het boek. Net zo goed is er aandacht voor een bekende gemanipuleerde foto, waarop een ijsbeer zogenaamd wegkwijnt door verdwenen poolijs. "Dat is echt te nep voor woorden", staat erbij. Klare taal, Ter Horst blinkt er in uit. Of het nu gaat over extreem weer, overbevolking of kernenergie. En dat zonder daarmee de waarheid geweld aan te doen. "Een beetje versimpelen moet soms. Maar: nooit teveel. Als kinderen niet alles exact snappen is het ook niet erg." Er zijn geen thema's weggelaten omdat ze misschien te ingewikkeld zouden zijn.