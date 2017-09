Een duurzame grafkist schroef je zelf in elkaar

In Amsterdam wordt komend weekend een nieuwe grafkist onthuld die moet bewijzen dat het anders kan: voordeliger en milieuvriendelijker. De nieuwe kist is gemaakt van 'onbehandeld licht gelaagd populierenhout'. Uiterst verantwoord. Handgrepen van resthout, bekleding van onbehandeld katoen. Geen poespas. Slechts 270 euro kost hij.

Lees verder na de advertentie

Tot zover nog geen échte revolutie. 'Eco-kisten' zijn er wel meer. De werkelijke vernieuwing: we hebben het over een doe-het-zelfgrafkist. Wie hem aanschaft, krijgt een bouwpakket thuis. Afgeleverd door de postbezorger. Het is net een Ikea-pakket, zegt bedenker Cor Geijtenbeek van 'Kist in een doos'. In twintig minuten schroef je hem in elkaar, zegt hij.

De kist zelf is sterk genoeg om de zwaarste overledenen te dragen

Geen peperduur exemplaar "Mensen hoeven geen peperduur exemplaar te kopen", zegt Geijtenbeek. "En de milieuvervuiling van de productie en het transport van een gewone kist, van fabriek en opslag tot eindbestemming, is er niet bij mijn bouwpakket." De doe-het-zelfdoos weegt 25 kilo. De kist zelf is sterk genoeg om de zwaarste overledenen te dragen, zegt Geijtenbeek, die stiekem al hoopt op een prijs tijdens de Dutch Design Week. Hij liet zich inspireren door het boek 'Laat je niet kisten door de commercie' van journaliste Marieke Henselmans, een kritiek op winstbejag van uitvaartondernemers. "Burgers willen meer zelf regelen, ook bij een afscheid." Dat kan. Zolang ze richtlijnen in acht nemen, mogen mensen een overledene in een (zelfgemaakte) kist in eigen auto vervoeren, naar begraafplaats of crematorium.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.