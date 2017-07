Een burn-outtuin geeft patiënten letterlijk lucht en ruimte

In de tuin van de gesloten afdeling psychiatrie van het Radboudumc in Nijmegen zitten onder de zonneluifel twee mensen te roken. Een pad van natuursteen leidt langs siergras in verschillende tinten groen, langs zonnehoed en daglelies. De tuin is, tegelijk met het vernieuwde interieur van de afdeling, vorig jaar opgeleverd. Het ziekenhuis won met deze ‘healing environment’ een internationale architectuurprijs.

Jasperina Venema maakte het concept voor de vier ‘healing gardens’ rondom de afdeling. “We hebben hier een savannelandschap aangehouden”, vertelt ze in de tuin. “Uit onderzoek blijkt dat daar de voorkeur van de meeste mensen naar uitgaat. Je hebt doorkijkjes, maar ook beschutting van de hogere heesters; die bieden rugdekking.”

Volgens ziekenhuismanager Marlous Peters - gekleed in wit uniform - wordt de buitenruimte nu als een verlengstuk van binnen gebruikt. “Voorheen was dit een steriele, kale tuin met een pingpongtafel erin. Nu gaan patiënten er met bezoek zitten, in plaats van op hun kamer. En als een patiënt heel gespannen is, nemen we hem mee de tuin in. Dat geeft letterlijk wat lucht en ruimte.” Dan, wijzend op het hek achter de plantenmassa: “Het fijne is dat je hier nauwelijks merkt dat je in een gesloten afdeling zit.”

Venema is gespecialiseerd in het effect van tuinontwerp op de psyche en gezondheid van mensen. Ze werkte voor het project in Nijmegen samen met landschapsarchitect Sander Rombout, die eerder de tuinen van het Rijksmuseum ontwierp. “Er komen hier mensen die overprikkeld zijn, maar ook die volledig appatisch zijn”, vertelt Venema. “Beide uitersten moeten zich op hun gemak voelen.” In de tuin zijn verschillende hoeken aangelegd waar je kunt gaan zitten.

“Deze tuin is vooral op beleving gericht en op gezamenlijke activiteit”, verklaart Venema. “Als je naar een vlinder of een vogel kunt wijzen, is dat een heel laagdrempelige aanleiding voor een gesprek.”

Wat je ziet, ruikt en hoort

Hoe belangrijk dat is, bleek toen ze met ideeën kwam voor de mindfulnesstuin bij het Radboudumc. “In eerste instantie hadden we een tuin ontworpen om tot rust te komen, en later begrepen we dat het idee achter mindfulness juist is om heel bewust stil te staan bij wat je ziet, ruikt en hoort. We hebben het ontwerp omgegooid en op de details gefocust: heesters met bijzondere zaaddozen in het najaar, opvallende bloei in een bepaald seizoen, natuursteen die voortdurend anders kleurt of waar een laagje water op blijft staan… Allemaal dingen die opeens kunnen opvallen als je regelmatig door de tuin loopt.”

Uit een groeiende stapel onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan stress- en pijnreductie. Ook heeft het een positief effect op onze gemoedstoestand. Jolanda Maas, onderzoeker natuur en gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, signaleert dat meer zorginstellingen de natuur serieus nemen en inzetten als hulpmiddel: niet alleen de ggz en ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld ouderenzorg en vrouwenopvang.

In het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum kunnen kankerpatiënten sinds anderhalf jaar chemo krijgen toegediend in een ‘chemotuin’. De patiënten zitten in een houten strandstoel in een overdekte passage met uitzicht op tuin en bos. Uit de eerste onderzoeksresultaten van Jolanda Maas en Karin Tanja-Dijkstra (ook van Vrije Universiteit in Amsterdam) blijkt dat de chemotuin als een prettige omgeving wordt ervaren, dat gemiddeld met een 8 wordt beoordeeld. Terwijl de kamers binnen, die ook uitzicht hebben op de tuin, een 7 krijgen. De komende jaren wordt onderzocht of de tuin ook invloed heeft op het effect van de behandelingen en bijwerkingen.