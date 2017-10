Een paar vuistregels kan Cecile Scheele wel geven aan mensen die duurzame kleding zoeken. Koop liever geen trui van polyester. Laat dat T-shirt van gewone katoen maar hangen. En een broek voor een tientje: dat kan niet kloppen.

Het is bijna niet te doen om duurzame kleren te kopen Cecile Scheele

De 43-jarige Scheele zit in de duurzame mode. Ze is directeur van agenturenbedrijf Goodbrandz en vakbeurs Soul Salon, haar vergadertafel staat in het Fashion House in het Amsterdamse modekwartier letterlijk tussen de rekken met duurzame kleren. Modewinkels kunnen er kiezen uit vijftien merken. Scheele is ook drijvende kracht achter de Dutch Sustainable Fashion Week. Tot maandag 16 oktober zijn er evenementen in het hele land om zichtbaar te maken wat er is aan duurzame mode.

Dat is hard nodig, zegt Scheele: "Het is bijna niet te doen om duurzame kleren te kopen. Inkopers van winkels vragen veelal nergens naar. Het personeel weet vaak van niks. Er zijn ontzettend veel keurmerken en labels, dat maakt het allemaal lastiger voor de klant. De markt is heel ondoorzichtig."

Plattegrondjes Om de consument te helpen, heeft de organisatie voor 25 grote steden handzame plattegrondjes gemaakt met 'inspiratieroutes' langs winkels waar alles 'eco' is, of waar een paar merken duurzaam zijn. Ook tweedehandswinkels staan erop. In haar eigen zaak heeft de directeur alleen merken die voldoen aan de hoogste standaard. De duurzame week hanteert een bredere definitie: hergebruik is prima, ketens die druk zijn met eerlijke handel maar nog niet zo milieuvriendelijk zijn, worden ook vermeld op kaart en site. "Je gaat dus niet met een lijstje boodschappen, maar met een lijstje met winkels de stad in", omschrijft de onderneemster.

Vervuilende industrie Moeiteloos maakt ze nog een lijstje. Op de ranglijst van meest vervuilende industrieën, staat olie op één en kleding op een lelijke tweede plaats. Zestig tot zeventig procent van de kleren wordt gemaakt van polyester, op basis van olie, en is niet afbreekbaar. En bij elke wasbeurt verliest het restjes, die verdwijnen in de plastic soep die de zeeën vervuilt. Niet doen dus, adviseert de onderneemster. Ook katoen zou ze in de ban doen; bij het planten ervan worden veel chemicaliën gebruikt, de verf is vaak giftig en voor één T-shirtje is 2500 liter water nodig. Haar eigen smaakvolle donkergroene jurkje is dus van biologisch katoen - ze draagt altijd duurzaam, ze komt niet eens meer in winkels waar dat niet te krijgen is. Ja, en dat geldt dus ook voor ondergoed en schoenen, ook daarin zijn er verantwoorde en minder goede keuzes. De herkomst van haar lichtbuine laarsjes kent ze niet. "Maar die zijn tien jaar oud, iets afdragen is ook heel duurzaam", zegt ze lachend. Bij een jurkje van tien euro kan iedereen de rekensom maken. Daar blijft niks van over voor de mensen die het maken.