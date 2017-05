Een broedende kokmeeuw kun je beter niet storen

Nu broeden ze en dat doen ze het liefst op eilanden waar geen mensen, katten, honden, vossen, koeien en andere eiereters, vertrappers of verstoorders komen. Op Griend en andere Waddeneilanden broeden veel kokmeeuwen, evenals in de Delta. Op Texel zag ik kokmeeuwen broeden naast visdiefjes. In de Nieuwkoopse Plassen zag ik nog meer kokmeeuwen broeden.

Daar roeide ik met vier oude vrienden en als we in de buurt van zo'n smal eilandje kwamen, een oude legakker waar de veenafgravers vroeger hun turven op te drogen legden, ging de hele groep schreeuwend omhoog, om ook weer te dalen en de plaatsen op de eieren opnieuw in te nemen. Blijf dan gewoon zitten, zou je denken. Maar nee, daar gingen ze weer. Wat een misbaar, wat een lawaai, wat een geklapwiek.

Een mooi gezicht, de witte vogels met hun donkere kappen en rode poten, tussen de gele bloemen van moerasandijvie en koolzaad, in het groen en boven het blauwe water.

In de jaren negentig verdwenen veel oude kokmeeuwkolonies uit heidevelden en andere plekken in het binnenland. De kokmeeuwenstand nam met wel 60 procent af. Misschien was schraalhans meeuwenkok? Maar kokmeeuwen vinden overal te eten en hebben een brede smaak. Ze vangen vis, pikken gedierte uit slik en modder, vangen vliegende mieren en lokken trappelend regenwormen omhoog. Ook brood en etensresten eten ze en soms beroven ze sterns van hun vis.

Uit onderzoek bleek dat de afname vooral lag aan het verlies van eieren. Er zijn veel liefhebbers van eieren, maar de opmars van de vos ging vast niet toevallig gelijk op met de afname van kokmeeuwen. Op de vosvrije wadden namen kokmeeuwen niet af.

