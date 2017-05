Een blauwe zonneweide maakt Bergen weer een stukje groener

Als ik langs de polder bij mijn dorp fiets, lijkt het bijna alsof de Bergermeer na vijf eeuwen weer onder water is gezet. Een golvend blauw schijnsel is het enige dat je van de nieuwe zonneweide ziet. Er staan echter 9.440 'halve' panelen strak in het gelid, samen goed voor 1,18 MW vermogen en goed voor het stroomverbruik van zo'n 400 huishoudens.

Deze Zonneweide Bergen Fase 2 (ja, ik heb wel eens mooiere namen zien langskomen) is opnieuw een voorbeeld van hoe een energiecoöperatie met succes de samenleving bij de energietransitie kan betrekken. Want de panelen zijn vooraf allemaal aan particulieren verkocht. De animo was zo groot dat de zaak snel was uitverkocht...

De kostprijs van een opgewekte kWh kelderde, van ruim 20 cent naar een kleine 7 cent

Daar ben ik mede schuldig aan. Voor het eerst sinds ik zonnepanelen op het dak heb laten zetten, nu vrijwel precies zes jaar geleden, heb ik weer in zonne-energie geïnvesteerd. Het verschil tussen toen en nu is enorm. Betaalde ik toen iets van 2,60 euro voor elke Wp aan vermogen die op mijn dak werd gezet, nu kost een Wp nog slechts zo'n 70 cent. Ook de kostprijs van een opgewekte kWh kelderde, van ruim 20 cent naar een kleine 7 cent. Bij de hoeveelheid zonnepanelen die in Nederland worden geïnstalleerd, ging het juist stijl omhoog: dat vertienvoudigde van 50 MWp in 2011 naar 525 MWp in 2016.

Die ontwikkeling gaat de komende tijd nog eens flink versnellen. Er komen steeds meer heel grote zonneweides, van tientallen en meer MWp elk. Daar gaat 'mijn' coöperatie Bergen Energie ook driftig aan meehelpen. Er zijn al plannen voor nieuwe zonneweides, en als alles meezit staan er over drie jaar rondom Bergen genoeg panelen om 7.500 huishoudens van stroom te voorzien. Dan zou ruim de helft van alle adressen in de gemeente op zonnestroom draaien...

