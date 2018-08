Een absolute topmaand op mijn dak, maar een briesje had 't nog mooier gemaakt

De uitbundig schijnende zon heeft de afgelopen weken de stroomproductie op mijn dak tot een droomproductie gemaakt. Normaal gesproken is mei mijn beste maand, met 400 kWh in 2015 en zelfs 404 kWh een jaar later als de beste maanden tot nu toe. Maar die toppositie is mei nu kwijt, want juli heeft me maar liefst 457 kWh opgeleverd. Met 395 kWh kwam juli 2013 overigens wel dicht in de buurt van die topmaanden.

Mei is gemiddeld nog wel steeds de beste maand. Sinds ik in mei 2011 zonnepanelen op mijn dak heb laten leggen, heb ik er in mei gemiddeld 375 kWh aan stroom mee geproduceerd. Juni en juli volgen op de voet met elk 371 kWh gemiddeld. Ook daaruit blijkt trouwens hoe bijzonder deze juli-maand is geweest: maar liefst 86 kWh meer dan gemiddeld in juli, oftewel bijna een kwart meer!

Elke graad dat je panelen warmer zijn dan 25 graden Celsius, leveren ze 0,4 procent minder stroom op

Dat mei meestal het beste scoort, heeft denk ik vooral twee redenen. Ten eerste heb je gemiddeld al lange dagen, dus relatief veel zonlicht. Juni scoort hierbij natuurlijk het hoogste, met de langste dag van het jaar die tussen 19 en 22 juni valt. Juli is ook nog iets gunstiger dan juni als het om uren daglicht gaat, maar niet veel.

Last van de warmte Tegenover iets minder uren daglicht zet mei echter een gunstiger temperatuur. Zonnepanelen hebben last van de warmte. Als ik het goed heb begrepen, zorgt elke graad extra boven de 25 graden Celsius voor 0,4 procent minder stroom. Daar hebben we in juni en juli duidelijk vaker mee te kampen dan in mei. Je moet dan niet kijken naar de luchttemperatuur maar naar die van de panelen zelf, en die kan een stuk hoger zijn dan de luchttemperatuur. In juli dit jaar was het in de schaduw bij mij soms 40 graden, en ik gok dat de panelen midden op de dag wel 60 graden of meer haalden (ze liggen ook nog eens op een geheel zwart plat dak...). Dat is dus 35 graden meer dan de 'standaard' van 25 graden. Dat scheelt dan 35 keer 0,4 procent, oftewel 14 procent. Natuurlijk was het niet elke dag zo heet, maar ik denk dat ik door de hitte toch gauw een kleine 10 procent aan stroom ben misgelopen. Met een verkoelend windje erbij had het dus zomaar een maand van 500 kWh kunnen zijn geworden... Een bijna perfecte heuvel waarvan de top onder de 2000w ligt, dat geeft te denken

Hitteverlies controleren Ik heb me de afgelopen weken afgevraagd hoe ik dat hitteverlies in de praktijk zou kunnen controleren. Ik heb de temperatuur van het KNMI in de Bilt aan mijn stroomopbrengst proberen te koppelen, maar dat lukt niet. Sommige warme dagen was het strak blauw, andere warme dagen had je sluierbewolking. Dan weet je niet hoeveel stroom je door hitte en door bewolking mist. Maar ik denk dat ik nu toch een indicatie heb gevonden. Zie hieronder de grafiek van 26 juli. Het was de dag met de hoogste maximumtemperatuur die in juli in De Bilt is gemeten: 35,7 graden. De grafiek is een bijna perfecte 'heuvel'. Dat betekent dat er geen wolken langs de zon trokken; die leveren namelijk grote pieken en dalen in een grafiek op. Zie de grafiek eronder van 23 mei. Op een hete dag is het hoogste vermogen nog geen 2000 W ... © Vincent Dekker/Omnik ... terwijl op een koele dag de piek op 2800 W ligt. © Vincent Dekker/Omnik Wat bij nadere beschouwing ook opvalt aan die fraaie heuvel van 26 juli: de top is laag, heel laag. Nog geen 2000w midden op de dag. Op 23 mei dit jaar was het wisselend bewolkt (zie de pieken en dalen), en in De Bilt was het maximaal 25,2 graden. Het resultaat: de hoogste piek in de grafiek komt tot 2800w! In het verleden heb ik wel al pieken gehad van meer dan 3000w, en op mooie, niet te warme dagen met perfecte heuvelgrafieken lag de top toch vaak al tegen de 2500w aan. Kortom: Ik wil nog altijd graag zon op mijn dak. Maar soms mag het ook ietsje minder zijn. En met een zeebriesje erbij, graag. Het laatst is ook goed voor de windmolen in Alkmaar waar ik een heel klein beetje mede-eigenaar van ben. In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees hier eerdere blogs terug.

