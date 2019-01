Ed Nijpels staat voor zijn klimaatakkoord: ‘In België vroegen ze me: hoe doet u dat toch?’

Vlak voor het interview , begint, bliept Ed Nijpels’ telefoon. Zijn zoon wil weten wat hij toch bedoelt met dat bericht op Twitter dat het ‘feest is in huize Nijpels’ omdat hij een extra bal gehakt krijgt van zijn vrouw. De tweet ging over de voorpagina van De Telegraaf, legt Nijpels uit. Die krant kopte met “Klimaatakkoord bemoeit zich met Hollandse eetgewoontes.” “Twee gehaktballen per week, meer blijft er niet over.”

Nijpels (68) glimlacht. De suggestie die de krant wekt klopt niet. “Maar als voorzitter van het overleg moet je een huid zo dik als die van een olifant hebben”, zegt hij in zijn werkkamer bij de Sociaal-Economische raad (Ser) in Den Haag. “Elke dag een voorpagina om in te lijsten”, zegt hij.

Het is de vraag of hij ook de voorpagina van afgelopen zaterdag heeft bewaard. “VVD: ‘nee’ tegen klimaatakkoord”, luidde de kop. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff trok in de krant zijn handen van de klimaatafspraken af. Normaal wenst Nijpels zich niet uit te laten over uitspraken van politici, maar over die van Dijkhoff begint hij spontaan, omdat hij zich er uitermate aan gestoord heeft.

“Normaal ontmoet ik Dijkhoff na festiviteiten bij frituur Christ in Breda, onze gezamenlijke favoriete friettent.” Dit keer was dat niet zo. Dijkhoff belde hem om te vertellen dat hij een interview gegeven had en dat de krant het stevig zou opschrijven. “Ik zei: bedankt Klaas, ik ken jouw opvatting. Maar zeg je in dat interview ook dat je blijft vasthouden aan de doelstelling om de CO2-uitstoot met 49 procent terug te brengen in 2030? Dat bevestigde hij. Prima, dacht ik. Dus de opdracht aan de tafels gaat door en het regeerakkoord staat recht overeind.”

Denigrerend

Toch schrok Nijpels toen hij het interview de volgende ochtend las. Die 49 procent stond er niet in en hij vond dat Dijkhoff zich ‘denigrerend’ uitliet over de klimaattafels, die nota bene door het kabinet zijn ingesteld. Bovendien had Dijkhoff nog tot half twee ’s nachts voordat het concept-Klimaatakkoord verscheen meegeschreven aan de begeleidende Kamerbrief. “Daardoor moesten wij ’s nachts om half vier nog allemaal dingen gaan veranderen. En dan wek je vervolgens de indruk dat het niet jouw akkoord is. Niet chique.”

Anderzijds, weet Nijpels, tumult hoort erbij. Dat was al zo bij het Energieakkoord uit 2013, waar Nijpels nu de waakhond van is. Logisch dat het er soms hard aan toegaat bij het veel grootschaliger opgezette Klimaatakkoord. “Er zijn allerlei compromissen gesloten, waar de een buikpijn van krijgt en de ander hoofdpijn.”

Toch is hij bezorgd over de beeldvorming rond het akkoord. Een felle discussie is losgebarsten over de vraag wie de klimaatkosten gaan betalen. Burgers of bedrijven? De suggestie dat de klimaatmaatregelen onbetaalbaar zijn en arme mensen keihard zullen raken, doet volgens Nijpels geen recht aan de realiteit. De 3 à 4 miljard euro die het Klimaatakkoord in 2030 zal kosten kan de Nederlandse maatschappij prima opbrengen, zegt hij. “Het gaat wel om de juiste kostenverdeling. Tussen burgers onderling. En tussen burgers en bedrijven.” Die kosten eerlijk verdelen is nadrukkelijk de taak van de politiek, zegt hij, niet van zijn klimaattafels. Daar moet het kabinet mee aan de slag als het Planbureau voor de Leefomgeving en het CPB het klimaatakkoord hebben doorgerekend, waarschijnlijk in maart.

Het zou heel slecht zijn voor het land als de milieubeweging zich eruit manoeuvreert Ed Nijpels

Dan zal ook blijken of de in het akkoord voorgestelde ‘bonus-malusregeling’ voor CO2-uitstoot bijdraagt aan de doelen. In het nu beklonken Klimaatakkoord gaat het geld dat vieze bedrijven als boete moeten betalen als beloning naar schone bedrijven. Deze regeling, die in de plaats kwam van een algemene CO2-heffing, was voor de milieubeweging aanleiding om vlak voor de presentatie van de klimaatafspraken uit de onderhandelingen te stappen. De milieuclubs vinden dat de grote vervuilers door deze oplossing niet genoeg meebetalen.

“Ik hoop dat ze terugkomen”, zegt Nijpels, die donderdag weer eens met de milieuclubs sprak om de lucht te klaren. “Er zijn mensen aan de klimaattafels die zeggen: mooi, die zijn weg.” Maar Nijpels wil een akkoord met breed draagvlak tot 2030. “Het zou heel slecht zijn voor het land als de milieubeweging zich eruit manoeuvreert.” Maar hij gaat ze niet smeken terug te komen. “Als niet 100 maar 97 partijen het Klimaatakkoord steunen is het nog steeds een akkoord.”