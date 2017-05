Economie groeit, maar is nog niet groener

Gecorrigeerd voor het weer – het was de eerste drie maanden warmer dan een jaar eerder – steeg de uitstoot van kooldioxide nog harder, met 2,3 procent.

Lees verder na de advertentie

Het CBS probeert het groene gehalte van economische groei te duiden door de uitstoot en de toegevoegde waarde in een sector tegen elkaar af te zetten. Dat laat zien dat de CO2-emissie in de transportsector met bijna 5 procent toenam terwijl de toegevoegde waarde met krap 1,5 procent steeg. Er is dus relatief veel vervuiling nodig om groei te realiseren. De transportsector is goed voor 12 procent van totale uitstoot in Nederland.

Ook de energiesector, goed voor 28 procent van de emissies, heeft veel uitstoot nodig voor de groei. Er ging het eerste kwartaal ruim 4 procent meer broeikasgassen de lucht in, uit kolen en gas, voor 1 procent meer toegevoegde waarde. De extra opgewekte stroom is vooral geëxporteerd.

In de industrie is het andersom. De CO2-uitstoot nam met 2 procent toe, de toegevoegde waarde groeide harder, met 3 procent. Alleen de dienstverlening slaagde erin te groeien, met 3,5 procent, zonder extra emissies van broeikasgassen. Huishoudens stootten 1 procent minder CO2 uit in de eerste drie maanden doordat ze minder gas verstookten vergeleken met het eerste kwartaal van 2016.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.