Economen: Zet een heffing van 50 euro op een ton CO2-uitstoot en Nederland haalt klimaatdoelen

Die dringende oproep doen ruim de zeventig economen aan het kabinet. Met de plannen die nu in het ontwerp-klimaatakkoord staan, zal Nederland de klimaatdoelen niet halen en ze zijn ook nog eens onnodig duur, stellen ze.

De verklaring, vrijdag gepubliceerd op economenplatform ESB, is een initiatief van bekende, gezaghebbende economen als Dirk Schoenmaker, Rens van Tilburg, Bas Jacobs, Arnoud Boot en Rick van der Ploeg. Zestig hoogleraren en economen van alle grote banken scharen zich erachter. De oproep komt op een politiek pikant moment. GroenLinks stelde deze week een CO2-heffing voor in ruil voor gedoogsteun aan het kabinet in de Eerste Kamer. Daarop volgde een ongekend harde aanval van werkgeversvoorzitter Hans de Boer van VNO-NCW die mordicus tegen zo’n taks is.

Een systeem om bedrijven met boetes en subsidies te stimuleren CO2-uitstoot te verminderen, vinden de economen een slecht idee

Boetes en subsidies Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte vrijdag bekend dat het kabinet niet kan voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak. De volgens de rechter vereiste 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 wordt niet gehaald. De plannen uit het ontwerp-klimaatakkoord moeten nog worden doorgerekend maar de eerste tekenen wijzen erop dat Nederland ook de eigen doelstelling voor 2030 – 49 procent minder uitstoot – niet zal bereiken. Onderdeel van die plannen is een systeem om bedrijven met boetes en subsidies te stimuleren CO2-uitstoot te verminderen. De economen vinden dit een slecht idee en stellen dat Nederland met een extra heffing op uitstoot van CO2 de doelen wel kan halen. Dat is een relatief goedkoop middel, en laat bedrijven de vrijheid om zelf te bepalen welke maatregelen ze het beste kunnen nemen. De belasting zou voor alle sectoren in de economie moeten gelden. Voor bedrijven die nu al onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, komt er een lagere heffing. Zij betalen nu rond de 20 euro per ton, de huidige marktprijs van uitstoot. Daar komt dan nog 30 euro bij.

Duidelijkheid Een prijs van 50 euro per ton, jaarlijks toenemend met 2 tot 5 procent, is volgens de economen nodig om de klimaatdoelen te halen. Het geeft bovendien duidelijkheid en dat stimuleert investeringen in schone technieken. De Nederlandse concurrentiepositie komt met zo’n heffing niet in gevaar, zo toonde onderzoek van De Nederlandsche Bank onlangs aan. Verschillende Europese landen hebben al een CO2-heffing, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Een deel van de opbrengst van een CO2-taks kan besteed worden aan onderzoek naar schone technologie zodat duurzame koplopers in de industrie de wind in de rug krijgen, is de suggestie van de economen. Een ander deel kan terug naar huishoudens om die te compenseren voor stijgende energiekosten en zo een breed draagvlak te creëren voor de maatregel.

