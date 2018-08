Ecoloog Thomas van Slobbe: 'Ons denken over natuur vervaagt en verengt'

Ecoloog en schrijver Thomas van Slobbe wil vergeten natuurwaarden herstellen. Jaren terug bedacht hij de vlechtheg - althans het woord, zo staat het nu in de Dikke van Dale. Ooit heetten ze simpelweg 'gevlochten heggen' en ze horen sinds eeuwen bij het Nederlandse cultuurlandschap. Ze stonden veelal op plekken waar nu prikkeldraad staat.

Julius Caesar had het in zijn tijd al over de beruchte, ondoordringbare vlechtheggen van Nederland, de verstrengelde barrières van meidoorn, sleedoorn en hazelaar. Maar we waren ze bijna vergeten. Met zijn stichting wAarde, een denktank binnen de milieubeweging, zette ecoloog en schrijver Thomas van Slobbe tien jaar terug de vlechtheg weer op de kaart.

Het bracht hem in 2009 een nominatie voor de Duurzame 100 van Trouw, de jury zette Van Slobbe dat jaar op plek 79. "Dat heeft me in mijn werk wel geholpen", zegt hij. "Ik merkte dat ik makkelijker toegang had tot mensen en organisaties."

Van Slobbe: "Het vlechten van heggen was een uitgestorven ambacht. We hebben maanden door Nederlandse heggen gekropen en we vonden op veel plekken nog de rudimenten van verwaarloosde vlechtheggen. We hebben gezorgd dat er weer opleidingen kwamen."

Smulbos

Inmiddels is het jaarlijkse Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten uitgegroeid tot een van de grootste landschapsevenementen van Nederland. De vlechtheg behoort weer tot het nationaal cultureel erfgoed. "Daar ben ik trots op", zegt Van Slobbe.

Het hoofdstuk vlechtheg is allang gesloten, het past in de filosofie van de stichting wAarde om de handen van een project af te trekken zodra het in de samenleving wortel heeft geschoten. "Wij initiëren alleen, we zijn te klein om zo'n onderwerp te blijven dragen."

© Maartje Geels

Dat geldt ook voor het wildplukken en het smulbos. "We wilden natuurbeleving meer zintuigelijk maken. We wilden de natuur toegankelijk maken voor alle culturen in Nederland. Kastanjes rapen, bramen en bosbessen plukken. We hebben de aanzet gegeven tot voedselbossen, die zie je nu overal ontstaan in Nederland. En er is zelfs een Wildplukkersgilde opgericht."

Alleen het onderliggende doel, ook allochtone Nederlanders naar de natuur lokken, dat lukte niet echt. "Dat is heel moeilijk, het vergt veel tijd. We hebben op dit punt een stap terug moeten doen." Maar ook het smulbos staat nu in de Van Dale.