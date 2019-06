Ecoloog: Laat zalm, paling en andere vissen weer vrij voortbewegen

Nederland prutst al eeuwen met water. We beïnvloeden met stuwen en dammen de natuurlijke doorstroming van rivieren, vaarten en sloten. We manipuleren waterstanden met sluizen, duikers, gemalen en dijken.

Dat doen we om scheepvaart mogelijk te maken, of om de boel droog te houden of juist natter te maken. Maar de vissen waren we vergeten.

“Ooit moeten de wateren in Nederland vol hebben gezeten met trekvissen”, zegt Herman Wanningen, ecoloog en expert vismigratie. Maar ze zijn er nog nauwelijks. Vissen moeten kunnen zwemmen om hun paaigebieden – vaak bovenloops – te bereiken. En dat lukt vele soorten allang niet meer door al die barrières. Er is in Nederland bijna geen rivier, sloot of beek waarin een vis nog ongehinderd stroomopwaarts kan zwemmen.

Wanningen is directeur van de World Fish Migration Foundation (WFMF), een Nederlandse stichting die zich inzet voor verbetering van de kansen voor vismigratie wereldwijd. WFMF is betrokken bij een grote Europese studie naar belemmeringen in waterlopen. Alle barrières in Europese wateren worden nauwkeurig in kaart gebracht.

Wanningen hoopt dat op een keer paling, zalm, zeeforel en rivierprik zich weer vrijuit kunnen voortbewegen door nat Nederland. Voordat het zo ver is, moeten er nog wel wat obstakels worden geruimd: ruim 1800. Dit zijn dan alleen nog maar de belangrijkste knelpunten voor vismigratie, die in 2016 en 2017 geteld zijn in Nederland. Er gebeurt al wel van alles en er is ook al veel gedaan – eerder werden bijna 2700 knelpunten geregistreerd. Maar het gaat veel te langzaam, vindt Wanningen.

Sterke lobby

Het internationale onderzoek is halverwege en wordt uitgevoerd door waterbeheerders (zoals waterschappen) en door universiteiten en elektriciteitsbedrijven in Europa. Die laatste sector doet mee omdat er vooral in Oost-Europa nogal wat plannen zijn om waterkrachtcentrales in rivieren te bouwen. Dat zijn nieuwe obstakels voor trekvissen. Wanningen: “Voor alle rivieren in de Balkan die nu nog vrijstromend zijn, liggen er plannen om waterkrachtcentrales te bouwen. Zelfs in natuurparken worden ze gebouwd. De waterkrachtindustrie heeft een extreem sterke lobby.”

Eind dit jaar zal een eerste versie van een Europese atlas van knelpunten worden gepubliceerd. Daarna wordt onderzoek gedaan naar de ecologische effecten van al die belemmeringen én naar de mogelijke oplossingen.

Ooit moeten de wateren in Nederland vol hebben gezeten met trekvissen Ecoloog Herman Wanningen

Afgelopen maand publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Nature een onderzoek waarin staat dat wereldwijd maar 37 procent van de rivieren van meer dan 1000 kilometer lengte nog ‘vrijstromend’ zijn, dus zonder obstakels. “In Europa is de situatie veel ernstiger”, zegt Arjan Berkhuysen, mede-directeur van WFMF en voormalig directeur van de Waddenvereniging. “We hebben over 1800 kilometer veldstudies gedaan. Er is in Europa niet één rivier zonder belemmeringen.”

In Nederland wordt er mede door het werk van WFMF door de waterschappen en Rijkswaterstaat al een flink aantal jaren gewerkt aan verbetering. De stichting heeft onlangs een herziene versie gemaakt van een lijvig handboek voor waterbeheerders vol met adviezen en voorbeelden van aanpassingen om vismigratie mogelijk te maken.