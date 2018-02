Dwars door de spiegeling van het buitenraam heeft de gaai me in de gaten

Als ze in de vorstige ochtendzon aanvliegen, kleuren de kauwen goud, wordt de ekster geel en zijn de gaaien oranje als olympische kampioenen. Misschien dat de gaaien vanwege die kleur geen Vlaamse gaaien meer heten.

Ekster, kauw en gaai zijn 's lands drie kleine kraaiachtigen. Hoe modern en seculier Nederlanders ook zijn, kraaiachtigen worden nog altijd een beetje vereenzelvigd met duivelse krachten. De boze geesten worden soms nog met bijgelovige middelen verjaagd, bijvoorbeeld door een dode soortgenoot op te hangen.

Mensen vinden ze brutaal

Eksters, kauwen en gaaien zijn zelden welkom. Mensen vinden ze brutaal. Dat komt doordat ze lawaai kunnen maken, doordat ze er als de kippen bij zijn als er iets te halen valt, doordat kleinere vogels voor ze op de vlucht slaan en doordat ze vaak met opgeheven hoofd rondstappen.

Maar met opgeheven hoofd rondstappen doen ze juist uit waakzaamheid. Ze weten als geen ander hoe gehaat ze zijn. In de buurt van mensen zijn ze op hun hoede. Ze weten precies dat een gestaag voortbenende wandelaar ongevaarlijk is, maar houdt zo'n wandelaar de pas in, dan reageren de vogels alert. Staat de mens stil, dan houden ze hem in de gaten en staan ze startklaar. Kijkt de mens in hun richting, dan vliegen ze op en richt de mens een verrekijker of camera, dan zijn ze verdwenen.