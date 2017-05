Duurzame landbouw kan prima met pesticiden, vindt Bayer

Op het erf van Jasper Roubos, akkerbouwer in Abbenes, staan breedgeschouderde beveiligers. Ze houden een oogje op de chique zwarte auto's van de bezoekers die de boer vandaag op zijn bedrijf ontvangt: toplieden van chemieconcern Bayer. Dat heeft als producent van onder meer pesticiden niet bij iedereen een goed imago. Sinds Bayer aankondigde concurrent Monsanto te willen overnemen, bestaat bij actiegroepen de vrees dat straks één monstrueuze multinational bepaalt wat we eten, wie dat produceert en wat dat kost.

Liam Condon, hoofd van de divisie gewasbeschermingsmiddelen van Bayer, is zich bewust van de weerstand. Maar hij is met goede bedoelingen naar Abbenes gekomen, vertelt hij. Met Jasper Roubos is Bayer een samenwerking aangegaan. Zijn boerderij is sinds gisteren de eerste Forward Farm van Bayer in Nederland.

Op het bedrijf worden de komende jaren technieken getest die bijdragen aan een duurzame landbouw. Want, daar draait chemieman Condon niet om heen: de huidige landbouw is niet duurzaam genoeg. Er wordt te veel water en te veel kunstmest gebruikt en de kwaliteit van de bodem kachelt achteruit. Dat kan zo niet doorgaan, zeker niet als het eten voor een steeds verder groeiende wereldbevolking van hetzelfde landbouwareaal moet komen. Er moet dus méér geproduceerd worden, maar wel duurzamer.

De praktijk wijst de weg Daar de techniek en de kennis voor ontwikkelen, ziet Bayer als zijn taak, zegt Condon. Op boerderijen zoals die van Jasper Roubos - het is de vijfde Forward Farm van Europa - kan Bayer testen wat werkt en wat niet. Op het erf in Abbenes staat bijvoorbeeld de Easy Flow te pronken, een spuitinstallatie waarbij de kans op morsen met gif minimaal is, waardoor er minder pesticiden in het milieu terecht komen. Een eindje verderop staat een bodemscanner, die via een gps-signaal registreert welk stukje akker meer kunstmest nodig heeft en welk deel minder. Mensen zijn vaak 'chemofoob', vindt Bayer. En de politiek staat innovaties in de weg. Duurzamere landbouw betekent voor Bayer vooral: preciezere landbouw, met middelen die veilig, effectief een duurzaam zijn - en geproduceerd door Bayer. Ook twee Wageningse hoogleraren die de bijeenkomst in Abbenes opluisteren met een presentatie zeggen: duurzame landbouw is niet het afschaffen van alle chemische bestrijdingsmiddelen. Sterker nog, sommige biologische middelen zijn zelfs schadelijker. Het grote publiek, merkt Liam Condon, is daar niet altijd van overtuigd. Mensen zijn vaak 'chemofoob', zegt hij, en de politiek staat innovaties in de weg.

Samenwerken Neem genetische modificatie: dat zou gewassen veel beter bestand tegen ziektes kunnen maken, waardoor bestrijdingsmiddelen overbodig worden. Maar om ideologische redenen willen politici daar niet aan. Bayer, zegt Condon, steekt geen energie meer in genetische modificatie. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de techniek in Europa nooit wordt toegestaan. Dus zoekt de chemiereus andere wegen. Samenwerken met boeren is er een van. Jasper Roubos is er blij mee, zegt hij. "De grond is hier heel vruchtbaar. Ik heb dit bedrijf overgenomen van mijn ouders en wil het doorgeven aan mijn zoon, met een bodem die alleen maar beter van kwaliteit is geworden. Samen met Bayer kan ik nu kijken hoe we dat kunnen bereiken."

