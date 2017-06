Duurzaam op vakantie betekent nog altijd vooral niet vliegen

De zomervakantie staat voor de deur en de kaart ligt op tafel. Met ’s werelds grootste reisconcern TUI kun je naar elke plek op aarde zonder gewetensbezwaren. TUI claimt namelijk ’s werelds duurzaamste reisorganisatie te zijn en wil daarom dat de CO2-uitstoot van de luchtvaarttak in 2020 met 10 procent is gedaald ten opzichte van 2015. Dat geldt ook voor de uitstoot van cruises en de aan TUI gelieerde busbedrijven. De emissies van de TUI-kantoren zullen in datzelfde jaar 20 procent lager moeten zijn en catering op de vluchten moet zoveel mogelijk lokaal georganiseerd zijn. TUI biedt verder geen ritjes op olifanten meer aan en walvisspotting is alleen mogelijk als de rust en veiligheid van de dieren is gegarandeerd.

In het duurzame jaarverslag van 2016 rapporteert TUI over de voortgang. De uitstoot van de luchtvaarttak steeg met vier procent, maar per passagier was die stijging ‘slechts’ 1,2 procent ten opzichte van 2015. De uitstoot van de busbedrijven steeg met 6,1 procent (doel 2020: -10 procent), maar cruisepassagiers zorgden voor 4 procent minder CO2. De kantoren bespaarden 5,2 procent, vooral door minder reisbrochures te drukken.

TUI biedt tijdens luchtreizen ‘goede’ producten ( Fairtrade, UTZ-certified) aan. De trays waarop eten wordt geserveerd, zijn van gerecycled plastic maar worden wellicht vervangen door FSC-gecertificeerd karton. In de TUI-kantoren worden energiezuiniger printers, airconditioning en verlichting geplaatst en door de verbouwing van het hoofdkantoor in Rijswijk krijgt dat kantoor energielabel A. Nu is dat nog F. Ook investeert het bedrijf in hybride en elektrische leaseauto’s voor medewerkers.

Liefdadigheid

TUI wil daarnaast in 2020 jaarlijks tien miljoen euro investeren in liefdadigheid. In 2016 stond de teller op 6,6 miljoen euro, waarvan 80 procent was opgehoest door klanten. Is dat niet wat gierig voor een bedrijf met een wereldwijde omzet van 17,2 miljard euro? “Dat lijkt een disbalans, maar wij voegen meer toe dan een bedrag,” zegt de TUI-woordvoerder. “Wij investeren ook in mankracht die niet commercieel wordt ingezet maar die is gericht op het verduurzamen van ons bedrijf, de keten en de toeristenbranche. De donaties aan de TUI Care Fundation komen volledig terecht op de bestemming en blijven niet deels in ons bedrijf hangen.”

Maar wat moeten we van al deze initiatieven denken als vliegreizen verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de totale CO2-uitstoot van TUI? De nieuwe vliegtuigen van het bedrijf zijn weliswaar 20 procent efficiënter in brandstofgebruik, dat zegt nog niets over de groei van het aantal vliegvakanties in de komende tien jaar. Als die net zo hard meestijgen, is de besparing snel teniet gedaan.

Elfrieke van Galen van The Rock Group ziet maar weinig speelruimte voor vliegtuigmaatschappijen om nog zuiniger te worden. “Brandstof vormt eenderde van de totale kosten van een vliegtuigmaatschappij. Daar wordt al zo zuinig mogelijk mee omgegaan. Het besparen van gewicht kan het brandstofverbruik omlaag brengen, net als de bestemming via de kortst mogelijke route aanvliegen. Dat is vanuit politieke redenen niet altijd mogelijk. Ook het holden, rondjes blijven vliegen in de lucht voordat een vliegtuig mag landen, kost veel energie.”

Toch loopt TUI in de sector wel voorop, vindt ze. “De doelstellingen voor het verminderen van CO2-uitstoot van de luchtvaart zijn vooruitstrevend ten opzichte van de doelen die de ICAO, een samenwerkingsverband van internationale luchtvaartmaatschappijen, vorig jaar heeft uitgesproken.”