Duurzaam aanbod in supermarkten zet biologische winkels onder druk

Het kan niemand die weleens in een supermarkt komt, zijn ontgaan: in de schappen met vlees en kip wordt steeds meer ruimte gemaakt voor producten die als duurzaam of biologisch worden betiteld. Over wat deze labels precies zeggen, bestaat veel discussie. Zeker is wel dat het grotere assortiment in supermarkten de verkoop van duurzaam vlees een zet geeft.

Supermarkten zijn inmiddels veruit de belangrijkste verkoper van duurzame producten

Duurzaam voedsel zit duidelijk in de lift, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016 die de Universiteit Wageningen in opdracht van het ministerie van economische zaken publiceert. Van al het verkochte voedsel is 10 procent duurzaam tegenover slechts 3,5 procent in 2010. Volgens het ministerie is de markt voor duurzaam voedsel het stadium van nichemarkt voorbij. Vorig jaar steeg de waarde van de verkoop van duurzaam voedsel met maar liefst 26 procent naar 3,8 miljard euro.

Het is in het bijzonder de populariteit van duurzaam vlees die voor de grote toename zorgt. Vorig jaar werd er voor bijna 1 miljard euro aan duurzaam vlees verkocht, een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Ook groente en fruit deden het met een toename van 23 procent goed, net als vis (plus 20 procent), dranken (16 procent) en brood en granen (11 procent).

Keurmerken Maar wat is eigenlijk duurzaam voedsel? De Wageningse onderzoekers hebben zich in hun keuze laten leiden door elf keurmerken. Deze keurmerken hebben gemeen dat ze relatief strenge criteria hanteren, die bovendien onafhankelijk worden getoetst. Bekende namen zijn ASC, een standaard voor verantwoorde viskweek, Fairtrade/Max Havelaar dat inkomenszekerheid voor koffieproducenten centraal zet en Beter Leven van de Dierenbescherming. Producten met het keurmerk Beter Leven verdubbelden in omzet. Daarnaast worden de drie keurmerken meegenomen die zich ook biologisch mogen noemen: Biologisch, Eko en Demeter. De termen biologisch of bio mogen alleen worden gebruikt als aan (Europese) wettelijke eisen wordt voldaan. Zo geldt er een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en worden er allerlei criteria gesteld aan dierenwelzijn en biodiversiteit. Producten met het keurmerk Biologisch worden nog steeds het meest verkocht, al komt Beter Leven snel dichtbij. De tekst loopt door onder de grafiek Nederlanders geven het meeste geld uit aan duurzame producten met het label Biologisch. © CVW/TROUW "Duurzaam is een containerbegrip", zegt woordvoerster Ellen Oomen van Bionext, een belangenorganisatie voor alle partijen in de keten die zich met biologisch voedsel bezighouden. "Er zijn meer dan honderd keurmerken. Ze hanteren elk verschillende uitgangspunten, zoals of er rekening is gehouden met sociale omstandigheden, met diervriendelijkheid of juist met klimaat en diversiteit." Tegelijk kan Oomen zich goed vinden in de lijst die in het Wageningse onderzoek is gekozen. "De lijst komt grotendeels overeen met de ranglijst van topkeurmerken die vorig jaar in opdracht van Economische Zaken door Milieu Centraal is opgesteld." Oomen hoopt dat het Wageningse onderzoek zich in de toekomst volledig op deze ranglijst baseert.