Dure geurfilters in varkensstallen werken nauwelijks

Als Eugène Bex zijn huis in Heukelom, hartje Brabant uitstapt, zegt hij, is dit wat hij ziet: “Een enorme varkenshouderij op 120 meter naar het noordwesten.” En met ‘enorm’ bedoelt Bex de aanwezigheid van zo’n vierduizend varkens in de stallen van zijn overbuurman. Die heeft een vergunning gekregen om uit te breiden naar meer dan 8000 beesten. Daar protesteert Bex samen met buurtgenoten tegen, vanwege de overlast van stank en ammoniak die het zal geven. “Bij zoveel strontlucht kan ik alleen maar binnenblijven.”

Niet dat de buurman niets aan die overlast doet. Dat is hij namelijk wettelijk verplicht: varkenshouders moeten de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en voor de menselijke gezondheid beperken. Meestal wordt daarvoor een luchtwasser gebruikt, die lucht uit de stal eerst aanzuigt, vervolgens zuivert en daarna naar buiten blaast. Vooral in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, de provincies met de meeste varkens, worden luchtwassers veelvuldig toegepast. Maar over de effectiviteit daarvan heeft Eugène Bex altijd zijn twijfels gehad, zegt hij. “Toen de varkensboer hier tegenover een luchtwasser plaatste, maakte dat voor de stank geen verschil. Wij dachten meteen: dat kan niet kloppen.”

Hoeveel uitstoot een luchtwasser reduceert, wordt vooraf getest in een laboratorium. Naar die resultaten kijkt de Nederlandse overheid bij het verlenen van een omgevingsvergunning aan een boer. Een vergunning wordt verleend als een varkenshouder kan aantonen dat hij dankzij de luchtwasser binnen de milieugrenzen blijft.

Twijfels

Maar net als Eugène Bex hebben Nederlandse en Deense wetenschappers al een tijd twijfels bij de effectiviteit van de luchtwassers: doen die in de praktijk wel wat ze in het laboratorium lijken te doen? De twijfel was voor het ministerie van infrastructuur en milieu en het ministerie van economische zaken reden om de Universiteit Wageningen op te dragen verschillende luchtwassers onder de loep te nemen.

De uitkomsten daarvan zijn nu bekend. Conclusie: wat je aan een luchtwasser hebt, is volkomen onduidelijk. Als hetzelfde apparaat in twee verschillende laboratoria werd getest, ving het de ene keer vijf keer zoveel schadelijke stoffen af als de andere keer. En in de praktijk haalden luchtwassers een veel lager rendement dan in het laboratorium, in sommige gevallen maar de helft. Ergo: omwonenden van varkensstallen ervaren in de praktijk véél meer overlast dan op papier. En: varkensstallen brengen véél meer ammoniak en fijnstof in het milieu dan gedacht.

Voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat zijn deze resultaten aanleiding om de milieuregels voor varkenshouders aan te passen. De onderzochte luchtwassers blijven weliswaar gewoon toegestaan, maar bij een vergunningaanvraag tellen ze voortaan mee voor een veel geringere uitstootreductie. Om een omgevingsvergunning te krijgen moet een varkensboer dus méér maatregelen nemen dan voorheen.

Het lijkt er sterk op dat de overheid de boeren zo vlug mogelijk probeert weg te pesten uit Nederland Martien van Kempen

Aan al verleende vergunningen kan de minister niets doen, en omwonenden van bestaande varkensstallen, zoals Eugène Bex in Heukelom, blijven dus evenveel overlast ervaren. “Ik ben me zeer bewust wat dit kan betekenen voor burgers in de buurt van veehouderijen”, schreef Van Veldhoven vorige maand aan de Tweede Kamer. Om hen toch tegemoet te komen, stelt de staatssecretaris een commissie in die komende zomer in kaart moet hebben welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn voor de omwonenden van varkensboeren die onbedoeld, en met vergunning en al, de geurnorm overschrijden.