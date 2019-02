Duizenden scholieren protesteren: ‘Mijn leerplicht boeit niet als de aarde in de fik staat’

De initiatiefnemers van Youth for Climate verwachtten zo'n 4000 scholieren, maar zeggen dat zeker het dubbele aantal jongeren kwam opdagen. Ook een politieagent zag ook meer scholieren dan verwacht: “Als alles dan zo rustig verloopt, is dat echt kicken.’’

Lees verder na de advertentie

De jeugd protesteerde tegen het huidige klimaatbeleid. Een gekkenhuis, zo beschreef onderwijsverslaggever Amber Dujardin de situatie vanaf het Malieveld in Den Haag. Mensen stonden te hossen, bliezen op toeters. Kinderen klommen in bomen en lantaarnpalen, op bussen en standbeelden.

“Nederland voert al jaren geen zak uit”, zei één van de organisatoren vanaf het podium, voordat de mars begon. “Daar moet vanaf vandaag verandering inkomen! Nederland doet altijd alsof we heel duurzaam bezig zijn, maar dat is helemaal niet zo. We moeten stoppen met praten en starten met doen!”

Met creatieve spandoeken in de lucht liepen de jongeren in een mars naar de Hofvijver en weer terug. “Mijn leerplicht boeit niet als de aarde in de fik staat”, “Het kapsel van Geert Wilders is niet het enige verneukte hier”, “Cool kids saving a hot planet”, “Wij zijn het beu, red het milieu”, om een greep uit alle vondsten te noemen.

© ANP / Remko de Waal

Verslaggever Dujardin sprak met een aantal kinderen uit groep zeven van basisschool De Catharijnepoort in Utrecht, waaronder Max en Mees van negen jaar en moeder Bianca van Bers. Allemaal met blauwgroene strepen op hun wangen: als strijdbare krijgers, was het idee.

“Wij mochten niet van school, het gold als ongeoorloofde absentie. Maar we vinden dit belangrijk dus zijn er toch”, aldus de donkerblonde Van Bers. “Misschien krijgen de kinderen straf, maar dat zien we dan wel weer.”

© ANP / Remko de Waal

Eenmaal terug op het Malieveld, waagden de jongeren een dansje op de muziek van Snollebollekes. De organisatoren van Youth for Climate schreven een lied, dat door sommige jongeren gezongen werd.

Het klimaat, ja dat verandert

Maar de overheid doet niets

alleen wat overleg

met hier en daar een speech

Daarom smeek ik u nu Kamer

zorg dat ons land het redt

Ander blijf ik eeuwig zingen:

niet mijn kabinet!

© ANP / Remko de Waal

Het is veel drukker dan verwacht, op het Malieveld © ANP / Remko de Waal

Rosa Postmus (13) uit Amsterdam stond tussen alle kinderen. “Het was extreem vol”, zegt ze. Het mocht dan chaos zijn, de sfeer was ontzettend goed volgens de scholier. Ze deed nog nooit eerder aan een protest mee. “Het was echt heel leuk.”

Wel was het een hele exercitie om in Den Haag te komen, vertelt ze. Met een kartonnen bord onder haar arm (“Wij staan paraat voor het klimaat”) stapte ze al vroeg in de trein. Een grote groep van haar school, het Geert Groote College, ging mee. De trein zat propvol kinderen met spandoeken. “We hebben twee treinen moeten missen omdat er gewoon niemand meer bij paste,” zegt Rosa.

Omdat ze tot haar achttiende niet kan stemmen, wilde ze graag haar stem laten horen op deze manier. “Het gaat heel slecht met de aarde.” Zelf koos ze er een tijd geleden al voor om vegetariër te worden. “Dat je geen vlees eet, helpt al heel erg. Iedereen moet zelf kiezen, maar het zou wel beter zijn als meer mensen overwegen om te stoppen met vlees eten.”

© ANP / Remko de Waal

Vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam waren vanmorgen ‘grote reizigersstromen’ op weg naar Den Haag, aldus een woordvoerder van de NS. Het was veel drukker dan verwacht door de vele demonstranten; na de ochtendspits bleven de treinen bomvol.

Op de perrons van vertrekstations en op Den Haag Centraal stonden extra veiligheidsmedewerkers om de stroom reizigers in goede banen te leiden. Volgens de NS was het in de treinen druk en ‘niet comfortabel’, maar bleef de situatie ‘beheersbaar’.

© ANP / Remko de Waal

Lees ook:

350 wetenschappers steunen scholieren die vandaag spijbelen voor het klimaat De klimaatspijbelaars hebben groot gelijk met hun protest van vandaag, stellen 350 wetenschappers in een open brief.