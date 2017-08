Duitsland wil gigafabriek voor accu's bouwen

Ergens in Duitsland willen zij de op-een-na-grootste batterijenfabriek ter wereld bouwen. Deze batterijen kunnen energie opslaan die consumenten opwekken met hun zonnepanelen. Misschien nog belangrijker is dat deze lithium-ion accu's ook miljoenen elektrische auto's van stroom kunnen voorzien.

De Duitse overheid is enthousiast over het plan en heeft al financiële steun toegezegd. In 2019 moeten de eerste accu's uit de hal rollen. De capaciteit zal uitkomen op 34 gigawattuur. Een gemeente van 8000 huishoudens doet daar een jaar mee.

Er is een fabriek die nog groter is dan de Duitse. In het Amerikaanse Nevada heeft Tesla-baas Elon Musk een enorme hal neergezet voor de productie van 35 gigawattuur aan accu's. De Chinezen denken zelfs aan een complex voor 50 gigawattuur. China heeft dan ook een bloeiende industrie voor elektrische auto's. Die richting wil Duitsland ook op, al blijven sommige Duitse autobazen, zoals BMW-topman Harald Krüger, zeggen dat diesel nog een lange toekomst heeft. Daarin lijkt hij zich te vergissen nu Frankrijk en Groot-Brittannië vanaf 2040 auto's die op benzine of diesel rijden in de ban doen.

Dit soort voornemens versnellen de ontwikkeling van elektrische auto's. Maar dan moeten er wel accu's zijn om ze aan te drijven. Persbureau Bloomberg verwacht dat over vier jaar de vraag naar batterijen is verdubbeld tot 280 gigawattuur: achtmaal de opbrengst van de nieuwe Duitse accufabriek.

