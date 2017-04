Duitse subsidie voor nieuwe windparken in zee: 0,00 euro

De kosten van windparken in zee in Europa dalen snel. Maar tot nu toe moeten overheden altijd nog wel honderden miljoenen toekennen aan een project. Die subsidie is nodig om de 'zeeturbines' voldoende rendabel kunnen draaien.

De kosten voor het aansluiten van een energiecentrale of windmolen op land valt daarbij in het niet. Stroomverbruikers, bedrijven en consumenten, betalen samen voor de aansluiting van windmolens in zee via heffingen.

In vergelijking met 'gewone' energiecentrales houden windparken in zee nog wel een grote, extra kostenpost. Er is namelijk een enorme stroomkabel nodig, die de windturbines aansluit op land. En omdat de windmolens gelijkstroom maken, terwijl het stroomnet op land wisselstroom gebruiken, is er ook nog een grote 'schakelkast' nodig, zegt een woordvoerder van de Nederlands-Duitse energienetbeheerder Tennet. "Voor een windpark in zee van 900 MW bedragen de totale aansluitkosten 1,3 miljard euro."

Volgens de 'groene' Duitse denktank Agora Energiewende is het wel afwachten of de verwachte condities gunstig genoeg zijn, zodat de windturbines inderdaad subsidieloos kunnen verrijzen. Na 2020 moeten de energiebedrijven bepalen of ze hun belofte kunnen waarmaken.

Ook het Deense bedrijf Dong Energy, dat in Nederland nu ook een windmolenpark in zee neerzet , denkt daardoor in 2024 ook zonder steun in de Duitse Noordzee te gaan bouwen. Dong vraagt geen subsidie voor twee kleinere offshore windparken (elk 240 MW). Windenergiebaas Samuel Leupold van het Deense energiebedrijf noemt de 0-biedingen een ‘doorbraak’. Dong denkt, net als ENWB, ook extra prijsvoordeel te behalen door gebruik van extra grote windturbines.

Verder rekent de ontwikkelaar erop dat de stroomprijs in 2025 hoger is, waardoor de energie die de molens opwekken meer geld in het laatje brengt. De stroomprijs kan bijvoorbeeld stijgen door de sluiting van vervuilende kolencentrales, die hun ovens kunnen vullen met goedkope kolen.

Het energiebedrijf ENWB wil het windpark niet direct neerzetten, maar tegen 2025. Het gaat om een windpark van 900 Megawatt (MW), goed om stroom te leveren aan zo’n 1,3 miljoen huishoudens. Het bedrijf denkt dat daar tegen die tijd geen financiële steun voor nodig is, omdat windmolentechniek beter en voordeliger is.

Ook in Nederland daalt prijs snel

In Nederland daalt de prijs van windmolens in zee ook snel. De laatste twee opdrachten voor de bouw van offshore windmolens werden gegund met relatief lage subsidietoekenning. Dong Energy en een bedrijvenclub met Shell en Eneco vroegen voor de bouw van windparken (elk 700 MW, goed voor 1 miljoen huizen), uit de kust bij het Zeeuwse Walcheren, relatief weinig subsidie.

Vooral het bod van het laatste consortium wordt door kenners gezien als revolutionair laag. Gedurende de vijftien productiejaren van dat windpark hoeft de overheid ‘slechts’ 0,3 miljard euro uit te keren. Eigenlijk dacht minister Henk Kamp (economische zaken) dat hij 5 miljard euro kwijt zou zijn.

In een interview met Trouw zei Kamp begin dit jaar: “Van alle opties voor schone energie, zijn windmolens in zee het beste grootschalig te realiseren, voor een prijs die voor het eerst concurrerend kan zijn met fossiele energie. Dat zien we nu al. In een periode van drie jaar is een kostendaling van 55 procent gehaald. Terwijl een kostenreductie van 40 procent binnen tien jaar de ambitie was. Nu hebben we ook het perspectief dat er na 7,5 jaar helemaal geen subsidie meer nodig is.”

In Nederland komen er nog drie overheidstenders aan voor de bouw van nieuwe windmolenparken op de Noordzee, uit de kust bij Zuid- en Noord-Holland. Het is in theorie mogelijk, maar het is niet de verwachting dat energiebedrijven zich voor die Nederlandse locaties al melden zonder hun hand op te houden voor subsidie.

Daarbij speelt mee dat de bouw van nieuwe windparken in zee in Nederland snel van start gaat – rekenen op gunstige condities in 2025 zit er dan niet in. Ook hanteert Duitsland draaitermijnen van 25 tot 30 jaar voor de windparken, waar Nederland een termijn van 15 jaar toepast.

