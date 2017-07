Duikers zien steeds minder schol in de Oosterschelde

De schol lijkt langzaam te verdwijnen uit de Oosterschelde. Sinds 1994, het eerste jaar van tellingen, is het aantal schollen dat wordt gezien door sportduikers sterk teruggelopen. Vorig jaar was er opnieuw een dieptepunt in het aantal waarnemingen. Dit blijkt uit het monitoringproject Onderwater Oever van de stichting Anemoon, die onderzoek doet naar het onderwaterleven in Nederland. De gegevens voor het project zijn aangeleverd door sportduikers.