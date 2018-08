Dubbel zoveel natuurbranden, maar niemand weet er het fijne van

Droogte betekent een grotere kans op natuur- en bosbranden. Dat klinkt logisch, tijdens de afgelopen droge periode woedden er verschillende grote en kleine natuurbranden. Maar hoeveel hectare er jaarlijks precies afbrandt, hoe dat komt en waar dit zich concentreert, is onduidelijk.

De teller van het aantal natuurbrandmeldingen bij de verschillende veiligheidsregio's heeft de 2800 in ieder geval gepasseerd, een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. “Daar zit alles bij, van grote branden tot een smeulende berm”, nuanceert brandweerwoordvoerder Allard Schimmel. “Laatst was er zelfs een melding van een plantenbak op een balkon die smeulde, ook dat is een natuurbrand.”

Er zijn nog meer tekenen dat het aantal natuurbranden dit jaar hoog is. “De inzet van onze mensen is langer en er rukken meer voertuigen uit, omdat er door de droogte meer kans is op uitbreiding van de brand”, zegt Schimmel. Ook zijn er zeven keer militaire blushelikopters ingezet, voor het eerst sinds 2014.

Brandonderzoeker Cathelijne Stoof van de Universiteit van Wageningen ziet ook een toename, maar een landelijke registratie van aantal afgebrande hectares is er niet. Dat is een slechte zaak, vindt zij, want: “We kunnen de komende jaren meer van dit soort droge periodes verwachten en dus meer natuurbranden. Daar kun je een landschap op inrichten, maar zonder concrete gegevens over waar en waarom een brand vaak ontstaat, wordt dat moeilijk.” Ook brandweerwoordvoerder Schimmel ziet het liefst betere registratie.

Brandgangen

Stoof doet nu onderzoek naar de brandbestendigheid van Nederlandse boom- en struiksoorten. “We weten dat een loofbos koeler en vochtiger en dus brandbestendiger is dan een naaldbos, maar we weten nog niet of je beter een eik of een beuk kunt planten.” Een andere manier om een bos bestendiger te maken tegen brand, is het aanleggen van brandgangen, zodat de brandweer er beter bij kan. Ook een optie: snoei takken tot een bepaalde hoogte vanaf de grond zodat een brand niet omhoog kan klimmen. “Maar dan moet je wel weten welke gebieden je zo moet onderhouden, want je wil de natuur niet te veel aantasten.”

Er is een Europees registratiesysteem van bos- en natuurbranden, maar anders dan bij andere Europese landen, ontbreken bij Nederland de cijfers voor de meeste jaartallen. Daar zou landelijk beleid voor moeten komen, vindt Stoof. "Er is zeker wel overleg tussen veiligheidsregio’s en landschapsbeheerders en dat gaat heel erg goed, maar idealiter nemen we bij de inrichting van een natuurgebied standaard brandpreventie- en bestendigheid mee. Daar is nog terrein te winnen.”