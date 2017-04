Dronten spaart koolmeesnest in brandstapel, paasvuur uitgesteld

Een eerbetoon aan de Germaanse godin Ostara is het paasvuur allang niet meer. Toen het ‘heidense’ ritueel bij de kerstening van Europa onuitroeibaar bleek, gaf de kerk er een christelijke draai aan: het vuur kwam symbool te staan voor het licht van Pasen en de verrijzenis van Christus.

Niet dat dát altijd van harte ging. In 1959 kreeg het paasvuur van Lunteren geen vergunning, omdat de plaatselijke dominees protesteerden tegen de profane oorsprong. Op het laatste moment mocht het vuur toch ontstoken worden en door de aandacht in de media kwamen er meer dan tienduizend toeschouwers op af.

De oorzaak: een koolmeesje. Het vogeltje heeft in de brandstapel een nestje gebouwd

Wie weet staat Nagele dat morgen ook te wachten. Niet omdat er controverse over het paasvuur is, maar omdat het verderop, in Dronten, afgelast is. De oorzaak: een koolmeesje. Het vogeltje heeft in de brandstapel een nestje gebouwd. Omdat het landgoed waarop het paasvuur zou plaatsvinden de natuur hoog in het vaandel heeft staan, hebben de organisatoren besloten dat de vogel belangrijker is dan het vuur.

Bovendien is er intussen een tweede vogel gesignaleerd met bovengemiddelde belangstelling voor de bult, een kwikstaart. Een mees broedt zo’n veertien dagen, waarna het nog een week of twee tot drie duurt voordat de jongen uitvliegen. De kwikstaart is wat sneller, maar ook niet morgen vertrokken.

Dus moeten liefhebbers van het paasvuur uitwijken van Dronten naar Nagele, 20 kilometer verderop. Drontenaren krijgen wel een herkansing: zodra de koolmees en de kwikstaart gevlogen zijn, gaat alsnog de brand in de bult.

