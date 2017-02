Drijvende molens voor de kust als innovatief alternatief

In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Kustbewoners in Noord- en Zuid-Holland verzetten zich tegen de komst van grote windmolenparken relatief dicht bij de kust. De 200 meter hoge turbines gaan daar visueel een soort hekwerk vormen: einde van de oneindigheid die nu nog op het strand beleefd kan worden.



De regering en de meerderheid van de Tweede Kamer geven echter voorrang aan het vergroenen van onze elektriciteit, en dus moeten er windmolens voor de kust komen.



Zoals bekend ben ik voor duurzame energie, maar zie ook wel de bezwaren van de kustbewoners. En dus vraag ik me af of er een compromis mogelijk is dat diverse vliegen in één klap slaat...



Twee drijvende parken

De afgelopen weken kwamen er twee berichten langs over drijvende windmolens voor de Schotse kust. Vorige maand heeft Masdar uit Abu Dhabi een belang van 25 procent genomen in een pilotproject van vijf drijvende turbines van elk 6 MW. En een paar dagen geleden meldde een Brits-Franse combinatie dat ze een drijvend park van 100 MW gaat realiseren, dat uiteindelijk tot 1,5 GW moet uitgroeien.



Zoals ik eerder schreef is die techniek volop in ontwikkeling. En dus vraag ik me af of het niet slim zou zijn om die ontwikkeling naar Nederland te halen. Als de overheid een veiling uitschrijft voor de molens voor de Hollandse kust, moet zij eisen dat het drijvende turbines moeten worden. Ja, die zullen wat duurder zijn dan vaste windmolens, maar nog altijd goedkoper dan de prijs van vaste molens waarop een jaar geleden nog werd gerekend. In ruil voor die meerprijs haal je echter hoogwaardig werk naar ons land.



Mochten de molens zich in zee bewijzen, dan versleep je ze later naar dieper water, waarvoor de drijvende turbines eigenlijk zijn bedoeld. Op de kostbare stroomkabels die voor de Hollandse kust dan ongebruikt achterblijven, sluit je vervolgens nieuwe, kleinere en goedkopere maar toch krachtige molens aan. Molens ook van Nederlandse makelij.



Vier vliegen

Volgens mij sla je zo vier vliegen in een paar klappen: én de gewenste windmolens voor de Hollandse kust, én nieuwe werkgelegenheid voor de drijvende turbines, én nieuwe banen voor de bouw van de nieuwe kleine Hollandse molen, en tenslotte: geen 200 meter hoog hek voor de einder.



Over die nieuwe, kleine maar klarchtige Hollandse molen meer in mijn volgende blogpost.





