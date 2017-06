Drie opties voor Trump om ‘Parijs’ te dumpen

Op dat tijdstip maakt Trump zijn ‘definitieve besluit’ over klimaatbeleid bekend, in de bloementuin van het Witte Huis. De wereld rekent er voorlopig op dat hij zich met de VS aansluit bij het duo Syrië en Nicaragua, die ‘Parijs’ niet steunen. Dit terwijl China, Europa en andere landen de strijd tegen opwarming van de aarde samen voortzetten.

Als Trump ‘Parijs’ de rug toekeert is zijn eerste optie: slappe milieuregels aankondigen voor Amerika, waar nu 18 procent van alle broeikasgassen worden uitgestoten. Zo kan Trump in één keer de klimaatbeloften van zijn voorganger Obama als passé bestempelen. Obama zette zijn handtekening voor het verminderen van 17 procent van de Amerikaanse broeikasgassen in 2020, oplopend tot 26 procent in 2025.

Met een praatje kan Trump dus eigenlijk al uit 'Parijs' stappen

Met een praatje kan Trump dus eigenlijk al uit 'Parijs' stappen. Dat zou hij net zo goed met -in zijn stijl- een tweetje op internet kunnen doen. Zoiets als: 'Ik drop het verdrag, we gaan het anders doen'. Hij laat de afspraken dan verder links liggen.

Maar de officiële handtekening van de Verenigde Staten is dan nog niet weg. Die paraaf staat onder het revolutionaire klimaatverdrag, dat 195 landen eind 2015 in juichstemming bezegelden.

Stroperige klus Wil Trump de Amerikaanse deelname aan 'Parijs' ook formeel opzeggen, dan moét hij procedures doorlopen. De tweede optie is daarom stroperige klus. Het zou drie tot vier jaar vergen, zei voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker al. Trump kan direct de vereiste schriftelijke opzegging op de bus doen, maar het VN-kli­maat­bu­reau maakt de envelop dan pas in november 2019 open. Trump kan direct de vereiste schriftelijke opzegging op de bus doen. Maar het VN-bureau dat het klimaatakkoord bewaakt maakt zijn envelop dan pas in november 2019 open. Want de clausules van het klimaatakkoord, opgesteld tijdens de laatste klimaattop in Marrakesh eind 2016, kennen een 'afkoelperiode' van drie jaar. En dan is Trump er nog niet. Goedkeuring van de opzegging duurt nog een extra jaar. Tegen die tijd is het eind 2020. Dan zit Trumps presidentstermijn er al op. De president heeft nog een snellere, derde optie. Hij kan zich al in één jaar terugtrekken, door een onderliggend VN-verdrag uit 1992 op te zeggen. Maar dit zou volgens kenners een brug te ver kunnen zijn. Want dan zet hij samenwerking bij meer milieuzaken op het spel. Amerika mag dan nergens meer meepraten. Staten en bedrijven binnen de VS willen zelfstandig doorgaan met CO2-vermindering. ‘De stekker’ uit het Parijs-akkoord trekken is uiteindelijk dus een definitiekwestie. Want Trump kan zijn handtekening wel weghalen, voor het klimaat hoeft dat in praktijk geen regelrechte ramp te ontketenen. Lees ook: Veel staten hebben allang eigen klimaatbeleid, los van Trump

