Drie nieuwe locaties voor windmolenparken

Minister Wiebes (VVD, klimaat en economische zaken) krijgt de smaak te pakken. Hij wees gisteren drie nieuwe locaties in zee aan, waar uiterlijk in 2030 windturbines draaien, voor de productie van groene stroom. Twee van de gebieden liggen naast Noord-Holland, de ander boven de Wadden. Deze bekendmaking kwam terwijl de vijf nieuwste windparken, waarvan zeker één ‘subsidievrij’, nog moeten verrijzen.

Jarenlange voorbereiding

Wiebes is er dus tijdig bij. Dat is maar goed ook, zegt de energiesector. Aan de bouw van offshore windmolenparken gaan jarenlange verdere procedures vooraf. Bodemonderzoek, inspraakrondes, contractverlening, financiering. Stroomnetbeheerder Tennet is ook tevreden met de ‘duidelijk heid’, want die moet op tijd nieuwe mega-elektriciteitskabels op de zeebodem gaan leggen.

Ondertussen voert Greenpeace de druk op. De milieuorganisatie noemt de plannen van Wiebes voor drie extra windparken nog te mager.

Greenpeace wil een dubbel zo hoog tempo, mét oog voor natuurbelangen. “Het is zaak nu gelijk te gaan zoeken naar nieuwe locaties.” Dat is nodig om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs, aldus de milieuorganisatie. Ook Natuur & Milieu zegt dat.