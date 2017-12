Drentse boorput lekt na vijftig jaar nog steeds gas

Op 1 december 1965 ging het mis op gasveld Sleen 2 in de buurt van het Drentse Coevorden. Bij het boren naar gas liep op twee kilometer diepte de druk zo hoog op, dat die niet meer te houden was. Binnen veertig minuten vonden verscheidene gasspuiters hun weg naar het aardoppervlak. Het geëvacueerde personeel kon alleen maar toekijken hoe fonteinen van gas en modder tot honderden meters in de omtrek de Drentse bodem open scheurden en een krater sloegen waarin de hele boorinstallatie wegzakte.

Twee uur na het begin was er van de boorinstallatie niets meer te zien. De historische foto’s tonen het macabere beeld van de eerste en enige blow-out in de geschiedenis van de Nederlandse gaswinning. Er werd een tweede put geboord, zeshonderd meter verderop, om de druk weg te nemen. Maar het zou nog twee maanden duren voor, in februari 1966, de blow-out kon worden gestopt. Daarvoor moest via die tweede put zo’n vierhonderd ton cement de grond in worden gepompt.

Nederland heeft niet eens een norm voor methaan in grondwater

Na de blow-out werd rond Sleen meetapparatuur geïnstalleerd om na te gaan hoe het gas dat was vrijgekomen zich in de bodem verspreidde. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de onderzoeksorganisaties TNO en KWR zijn nu, meer dan een halve eeuw later, teruggegaan naar die meetpunten. En ze zien nog steeds methaan in het grondwater rond Sleen.