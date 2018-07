Door de warmte ontstaat een ozonlaag op straatniveau: wie ziek is, blijft beter binnen

Het rijksinstituut voor volksgezondheid RIVM heeft een waarschuwing afgegeven omdat de concentraties ozon in het midden en oosten van het land boven de daarvoor afgesproken drempelwaarde komen. Van een alarm is nog geen sprake: dat wordt pas afgegeven als de ozonconcentraties nog een derde hoger worden waardoor iedereen - jong en oud, ziek en fit - gezondheidsschade gaat lijden.

Ozon is een vorm van zuurstof. Gewone zuurstof bestaat uit twee atomen, ozon uit drie. Gewone zuurstof is al een reactieve verbinding, zoals de roestende auto weet, maar ozon is dat nog veel meer; het reageert met van alles, valt snel uiteen en kan onder invloed van zonlicht ook snel worden gevormd.

De smog waar we nu in Nederland mee te maken hebben is een andere: fotochemische smog.

Dat gebeurt vooral in hoge lagen van de atmosfeer, en dat is maar goed ook want ozon beschermt het leven op aarde tegen vernietigende UV-straling, de bekende ozonlaag.

Maar het gebeurt op warme en zonnige dagen zoals nu ook in de lage atmosfeer. En dan krijgt het leven te maken met de vernietigende kracht van ozon. Bij de mens werkt ozon op de luchtwegen, wat kan leiden tot astmatische klachten, en op het zenuwstelsel, waardoor je hoofdpijn kunt krijgen en minder presteert.

Inspanning vermijden Mensen die gevoelig zijn, bijvoorbeeld doordat ze een chronische aandoening hebben aan longen en hart, krijgen het advies zo mogelijk binnen te blijven en zware inspanningen te vermijden. Op de waarschuwing die nu is afgegeven staat het woord 'smog', wat een verzamelbegrip is geworden voor verhoogde luchtverontreiniging bij bepaalde weersomstandigheden. Het woord is een samentrekking van smoke (rook) en fog (mist) en stamt uit een dramatische periode met veel doden in Londen een halve eeuw geleden. Toen bleef in mistig weer de uitstoot van miljoenen kolenkachels in de stad hangen, met vernietigende gevolgen. Dat is 'industriële smog', die nu nog geregeld te zien als een bruine laag boven grote steden in China of Latijns-Amerika. Smog in Shanghai © REUTERS

Koolwaterstof De smog waar we nu in Nederland mee te maken hebben is een andere: fotochemische smog. Bron zijn koolwaterstoffen, vluchtige organische verbindingen en stikstofoxiden. Dat zijn alledaagse luchtvervuilingen, afkomstig uit de autouitlaat en tal van andere bronnen. Met de energie van de zon wordt in dat mengsel van de stikstofoxiden één zuurstofatoom losgepeld, dat samen met gewone zuurstof ozon vormt. Het is een dynamisch spel in de atmosfeer: als het weer omslaat, draaien ook deze chemische reacties weer om. Maar houden de huidige weersomstandigheden aan, dan blijven de ozonconcentraties stijgen.

