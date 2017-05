Donkerpaarse bessen voor de duif

Klapwiekend houdt zo’n houtduif zich staande, of zittende, op de doorbuigende twijgen, de ene na de andere bes plukkend en doorslikkend. Dat doorslikken is voor duiven een eitje. Soepel schuift de duif bes na bes zijn krop in. Die krop fungeert als opslag. Later zal de duif in een boom plaatsnemen, waar hij zijn voorraad geleidelijk verteert. Daarbij is de kans groot dat hij indut, al dan niet snurkend in een koerend duiventimbre.

In de vliegkunst zijn duiven ongeëvenaard, maar hun bouwwerken zijn niet altijd zo stevig verankerd en waaien soms kapot

Houtduiven kunnen het vroeg gerijpte aanbod van klimopbessen goed gebruiken, want ze broeden vroeger dan de meeste andere vogels. Het zou kunnen dat ze zonder die klimopbessen later zouden broeden, mijn houtduiven althans, want die eten er iedere dag van.

Vanaf begin februari kunnen houtduiven nestelen en ze gaan ermee door tot de herfst. Hun nesteldrang is niet al die tijd even onbedwingbaar. In april wel, dan piekt de nestelneiging en zijn overal baltsende doffers te zien: stuntvliegend of dansend, waarbij ze met gespreide staart koerend voor een begeerde duivendame draaikonten. In mei piekt de hoeveelheid eieren en kuikens. Maar veel legsels gaan verloren. Houtduiven die in de klimop hun wankele evenwicht bewaren, maken een stuntelige indruk en dat stuntelige hebben ze ook bij het nest. In de vliegkunst zijn duiven ongeëvenaard, maar hun bouwwerken zijn niet altijd zo stevig verankerd en waaien soms kapot. Bovendien valt het klapwiekende gehannes bij het nest op, en hebben roofdieren algauw in de gaten waar duiveneitjes of -kuikens te halen zijn.

Toch is eier- en kuikenroof niet de oorzaak van de teruggang van houtduiven. Die komt door het verminderde aanbod van tarwe- en maïskorrels op akkerland. Daarom is klimop een extra welkome voedselbank.

