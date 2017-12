Domper voor Milieudefensie in zaak over schone lucht

De Nederlandse staat hoeft toch geen extra maatregelen te treffen tegen hardnekkige luchtvervuiling. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Dit tot ontgoocheling van Milieudefensie, dat de bodemprocedure tegen de overheid begon, samen met 57 individuele burgers. Ze snappen er niks van.

De rechter stelt niet dat het wel losloopt met luchtvervuiling. De concentratie van fijnstof (PM10) en stikstof (NO2) is hoger dan EU-regels toestaan, op 150 locaties in Nederland. En dat, bevestigt de rechter eveneens, schaadt de gezondheid. Alleen -vandaar de domper voor Milieudefensie- je kunt de staat juridisch gezien de schuld niet geven. Directe verwijtbaarheid, die ziet de rechter niet. Er ligt een landelijk plan voor het wegwerken van luchtvervuiling, op termijn. Daarmee voldoet de staat aan de verplichting om het teveel aan vieze stoffen (van verkeer, industrie en veehouderijen) te verlagen.

"Een vette tegenvaller", reageert campagneleider Anne Knol van Milieudefensie. Zij voert bij de milieuclub actie tegen vieze lucht, die volgens Milieudefensie mensen ziek maakt en levens eist. Knol begeleidt het juridische dossier, waarvoor Milieudefensie de bekende milieuadvocaat Phon van den Biesen in de arm nam. "De rechtbank beaamt dat Nederland niet voldoet aan eisen voor schone lucht”, zegt Knol. “En dat luchtvervuiling zeer ongezond is. Dan snap ik niet dat de rechter zegt: de staat doet voldoende." Milieudefensie denkt aan hoger beroep.

De goede kant op

Voor de goede orde: de laatste jaren gaat het, algemeen bekeken, de goede kant op met de Nederlandse luchtkwaliteit. Vergelijk het even met de jaren tachtig en de hoeveelheid ziekmakende stofjes valt mee. Daar is iedereen het over eens. Maar, zegt Milieudefensie, dat wil niet zeggen dat Nederland zich mag neerleggen bij normoverschrijding op de 150 locaties, zoals in Noord-Brant (met veel veehouderijen) en de regio Rotterdam (een industriegebied).

Extra zuur is het verlies voor Milieudefensie, zegt Knol, omdat de rechter de milieuorganisatie eerder dit jaar gelijk gaf over zo'n beetje dezelfde kwestie. Na een korte behandeling, in kort geding, was dat. Ondanks het verweer van landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers, dat Nederland alles doet wat redelijk is voor luchtkwaliteit, (feitelijk wat de rechter zei) won Milieudefensie toen op alle fronten.