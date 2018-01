Doe de natuur een lol, en ruim je vuurwerk op

Na het hartverzakkingen veroorzakende 'boem!' schoten de merels 's avonds hals over kop uit de bosjes waarin ze zich te ruste hadden gezet. Overdag sloegen de eenden in de vijver achter mijn huis snaterend op de vlucht na een knal. En ze vluchtten weer terug na de volgende, want het geknal was overal.

Lees verder na de advertentie

Ik zag op Oudejaarsavond iemand om acht uur met een aangelijnde hond over straat lopen. Die dacht waarschijnlijk: nog even uitlaten voor de hel losbarst. Maar het vagevuur was al voldoende om die hond in paniek te doen rukken aan de lijn, afgewisseld met pogingen zich ín het wegdek te drukken. Hij liet van angst zijn darmen leeglopen, dus in die zin voldeed het uitlaten aan de behoeften van het baasje. Anders zou die hond het vloerkleed nog onder schijten.

Ik hoorde van een kat die de deur was uitgeglipt en op Nieuwjaarsmorgen als een klont modder terugkeerde. Had ie zich ingegraven? Met de vurige kleurtjes is er een hoeveelheid chemicaliën de lucht in geblazen, waarvoor een chemische fabriek drie maanden moet draaien.

Ook de restanten van de licht- en lawaaishows zijn vervuilend. De straten, perken en vijvers liggen vol geblakerd karton en plastic. De weinige mensen die het opruimen zijn doorgaans niet de mensen die het hebben afgestoken.

Het jaarlijkse verzetje van lieden die lawaai verwarren met vreugde gaat ten koste van andere mensen, van dieren, van het milieu. Soms met opzet. Elk jaar zie ik jongens rotjes gooien naar mensen, naar meeuwen, naar eenden. Ik wens u een rustig en natuurrijk jaar!

Elke dag schrijft Koos Dijksterhuis in zijn natuurdagboek. Lees hier alle eerdere afleveringen.