Dit zijn de groene zoemwoorden van 2018

Purpose

Purpose, Engels voor doel, is hét groene modewoord van 2018. Het gebruik van de Engelse taal is kennelijk onontbeerlijk om duidelijk te maken waar je op uit bent. Iedereen moet een doel in het leven hebben, zo ook bedrijven en organisaties. Maar wie purpose gebruikt, bedoelt het echt goed. Niet voor niets was de slagzin van het laatste National Sustainability Congres – waarom Nederlands als het ook in het Engels kan – ‘purpose, action, impact’.

Engelse taal is kennelijk onontbeerlijk om duidelijk te maken waar je op uit bent

Dat klinkt krachtig en suggereert concrete stappen. Het woord is ook te spotten in de samenstelling ‘purpose-driven’, waarbij je als het ware voortgedreven wordt door je doel. Purpose gaat verder dan ‘missie’, dat al een tijdje in zwang is. Missie kan nog wat passief klinken: een mooi verhaal met goede voornemens, ook bekend als ‘mission statement’, we doen ons best. Purpose gaat ook voorbij de aloude ‘3 P’s’. Wie nog over ‘People, Planet, Profit’ praat, heeft ergens de boot gemist. Dat betekent zoveel als: we mogen winst maken, maar houden rekening met de mensen en de planeet.

Veel te vrijblijvend. Formuleer liever een concreet doel, heb een plan, een bedoeling. Dat kan simpel zijn: mijn CO2-uitstoot is in 2020 x procent kleiner. Maar juist ook ambitieuzer. Zo luidt het ‘purpose statement’ van zuivelgigant FrieslandCampina: ‘nourishing by nature – betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst’.

