Dit sorteerbedrijf geeft onze afgedankte vodden weer waarde

De ijzeren kooien met opeengehoopt textiel vullen het duffe pakhuis in Wormerveer tot de nok. Het beeld is tekenend. Het sorteerbedrijf Wieland Textile verwerkt bergen aan textiel per dag. “Soms 30 ton, soms 80 ton”, vertelt directeur Hans Bon. Hij lacht smakelijk. “Als je bedenkt dat zo’n kooi van twee bij twee al 700 kilo weegt. Dan heb je een idee.”

Bon wenkt met zijn hoofd richting de lopende band waar medewerkers van het sorteerstation de bergen kledij doorploegen. Er werd net een hele vracht uit Zaanstad op de band gekieperd. Hij schat die op ‘een kuub of vijf’, zegt hij, met een vet Amsterdams accent. Hier, aan het begin van het recyclingproces, wordt de eerste ruwe schifting van het textiel gemaakt.

Het bedrijf verwerkt onder andere de kleding uit de ruim tweeduizend straatcontainers van het Leger des Heils – de oudste en grootste textielinzamelaar van Nederland. De liefdadigheidsinstelling krijgt een totaal van 30 miljoen kilo per jaar binnen. In Bons bedrijf wordt de niet-herdraagbare van de herdraagbare kleding gescheiden, waarna die laatste kleding weer wordt doorverkocht. Maar dat wordt steeds lastiger, zegt Jolande Uringa verantwoordelijke van de textielafdeling van het Leger des Heils. “De berg niet-herdraagbare kleding wordt steeds groter.” Jaarlijks krijgt de textiel­inzamelaar 30 miljoen kilo per jaar binnen, een stijging van vijf miljoen kilo in vijf jaar.

Fast fashion

Elke week een nieuwe collectie in de etalage, een T-shirt voor een paar euro, broekenprijzen die de dubbele cijfers niet eens halen: de markt van ‘wegwerpkleding’, de zogeheten fast fashion, rukt met rasse schreden op. De afgelopen decennia verdubbelde de wereldwijde kledingconsumptie. Elke seconde levert de industrie een vuilniswagen vol afgedankte kleren af. En dat heeft gevolgen: jaarlijks gooien Nederlanders zo’n 235 miljoen kilo textiel weg. Dat is zo’n 14 kilo per persoon.

“Heel verontrustend”, zegt Uringa. “De kledij die textielgiganten als Primark en H&M op de markt brengen, wordt niet alleen goedkoper, ook de kwaliteit ervan daalt. De vaak wisselende seizoenen en de goedkope kleding leiden tot meer aankopen, die na enkele keren wassen in onze textielcontainers eindigen.” Intussen is in Nederland geen vraag meer naar veertig procent van de kleding die het Leger des Heils inzamelt. Uringa: “Dat is een enorme hoeveelheid textiel die niet meer als tweedehandsje verkocht kan worden in onze winkels.”

Sorteerbedrijf Wieland Textile © Olaf Kraak

Tot voor kort belandden die afdankers al snel in landen als Bangladesh, Vietnam, Thailand en Indonesië: “Maar de voorbije jaren is meer inzicht verkregen over dat plaatselijke verwerkingsproces. Daar belandt onze afgedankte kleding op de vuilnisbelt, op de brandstapel, of wordt door kinderen versneden en gebleekt in chloorbaden, waarvan de resten in meubels worden verwerkt. Heel lang vonden we het oké om kapotte spullen naar het buitenland te sturen. Maar één ding weet je zeker: ook daar gaan ze niet met kapotte spullen rondlopen.”

Dat kunnen we niet meer negeren, vindt Uringa. “Zodra het ons land verlaat, verlies je de controle over de eindbestemming. Voor wat er verder mee gebeurt, kunnen we onze ogen niet meer sluiten.” De oplossing? Het afval dichter bij huis verwerken en het in eigen hand houden, zoals hier in Wormerveer ­gebeurt, zegt Uringa. “We hebben moeten ­inzien dat de vodden eigenlijk geen waarde hebben. Alleen als we ze terugbrengen tot hun grondstof kunnen we er nog iets mee.”

Van minder dan 1 procent van de ingezamelde afdankertjes wordt nieuwe kleding gemaakt Jolande Uringa

In hal 3 van het sorteercentrum in Wormerveer komt het aanstekelijke popdeuntje dat op de achtergrond speelt met moeite over de ronkende machines heen. Druk gesticulerend roepen magazijnmedewerkers elkaar onverstaanbare aanwijzingen toe. Vorkheftrucks rijden heen en weer, en geregeld klinkt het fluitende gepiep van de achteruitrijstand. Maar het voortdurende geraas van de Fiber Sort Machine (letterlijk: vezelverdeler) domineert de ruimte het meest.

De optische sorteerinstallatie, waarbij een net een lopende band met een tiental manden enkele meters lager verbindt, scant textiel op zuivere grondstoffen. Boven iedere kar hangt een sticker: ‘100 procent wol’, of ‘100 procent katoen’. Zo gaat het verder: van acryl en polyester tot viscose en polyamide. Afgedankte kleding kan zo met grote snelheid worden gesorteerd naar samenstelling, kleur en structuur van de stof.

De machine scant het textiel op zuivere grondstoffen. © Olaf Kraak

Met een schril blaasgeluid spuwt de Fiber Sort Machine een violetkleurige blouse van een lopende band af tegen een van de netten. Als een basketbal belandt het kledingstuk in de ‘katoenmand’.

De in rap tempo ophopende stapels die uit de machine komen, zijn bestemd voor textielbedrijven, zodat zij er nieuwe kleren van kunnen maken. De machine wordt gevoed door een medewerker die haast ritmisch kledingstukken op de band legt. “Vervolgens houdt de machine het materiaal tegen een infrarood licht aan”, legt Bon uit. “En aan de weerkaatsing van dat licht leest de machine af welke stof het is.”

Bon tovert een plastic bewaarzakje boven met een grijze, pluizige vezelstof erin. “Dit komt van een afgedankte wollen trui, die helemaal uit elkaar is geplozen. Het doel is om het textiel terug te brengen tot een lont, die geschikt is om te spinnen. Dan kun je er een nieuw kledingstuk mee maken.”