Dit mierige spinnetje tart de biologie

Ook het gedrag van Toxeus is merkwaardig. Spinnen bekommeren zich zelden om hun nageslacht. Ze zetten vaak een hele zwik jonkies op de wereld die zichzelf maar moeten zien te redden. Dat lukt in de praktijk slechts een enkeling.

Maar in het nest van dit springspinnetje vertoeven vaak een stel jongeren. Alsof moederlief wel haar best doet om haar kroost een goede en onbezorgde jeugd te geven. Chinese biologen besloten deze ouderlijke zorg eens onder de loep te nemen en bouwden in hun laboratorium een nestje voor Toxeus.

En inderdaad, de jongen bleven gezellig thuis wonen, tot wel drie weken na hun geboorte.

Het gekke was, ze groeiden als kool – van minder dan één naar 3,5 millimeter – maar de biologen zagen moeder spin niet als een vogeltje met voer slepen. Ze keken nog eens goed en zagen toen het wonder: uit een plooi in haar onderbuik sijpelde zo nu en dan een melkachtige druppel. De jonge springspinnetjes kwamen daar op af en zogen de druppel op. Curieus, schrijven de onderzoekers in het vakblad Science, we dachten altijd dat het zogen was voorbehouden aan zoogdieren.

Na drie weken verlieten de jongen dan toch het nest om zelf voedsel te zoeken. Maar zo nu en dan kwamen ze even terug om te drinken bij moeders. Alleen haar dochters waren overigens nog welkom, de puberzonen kwamen er niet meer in. Want ook mama Toxeus is geen hotel.