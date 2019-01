Dit koraal verhuist nog even snel voor de brexit het kanaal over

Maar ook zeeanemonen en koraalvissen. “Een flinke bestelwagen vol, samen al snel een ton in gewicht ”, zegt bioloog Max Janse van Burgers’ Zoo.

Burgers’ Zoo verstaat de kunst van het kweken van koraal. Janse schat dat tenminste zestig aquaria eerder koraal ontvingen uit Arnhem. “Van Zuid-Spanje tot Noorwegen, van Polen tot Monaco – overal kom je ons koraal tegen.” De dierentuin noemt zichzelf dan ook ‘de hofleverancier van koralen aan collega-aquaria in Europa’.

© Burgers’ Zoo

Nu zijn duikers in het enorme tropisch aquarium – 750.000 liter groot – afgedaald, speciaal voor Engeland. Daar zaten de diverse koraalsoorten elkaar toch al behoorlijk in de weg, wat het nodige snoeiwerk noodzakelijk maakt. Al heeft dit transport ook een politiek kantje, erkent Janse. “De verhuizing stond al lang op de planning. Maar we wisten ook: dat moeten we dan wel vòòr de brexit doen.”

© Burgers’ Zoo

Koraal is immers een wettelijk beschermde diersoort. De papieren rompslomp van transport binnen de Europese Unie is nog wel te overzien. Maar export naar buiten de Unie is van een geheel andere orde, weet Janse. Nee, de Britten hoeven niet te betalen voor de meer dan driehonderd geweekte koralen. “We handelen niet in dieren”, zegt Janse. “Bovendien: jaren geleden kregen we zo ook een haai uit Engeland.” Al is het de vraag of dat na de brexit nog gemakkelijk zal kunnen.

