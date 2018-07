Dit is het droogste plekje van Nederland

Met één hand trekt de Haaksbergse boer Tom ten Vregelaar een verdorde maisplant uit zijn perceel. Met dezelfde hand verpulvert hij vervolgens wat het voer van zijn vee moest worden. "De mais staat nu in bloei en heeft water nodig om kolf te zetten, zonder water lukt dat niet", zegt hij. De restjes van de lege maiskolf vliegen uit zijn hand.

Het Twentse Haaksbergen is op dit moment het allerdroogste plekje van Nederland. Het heeft er zo lang niet geregend dat het volgens het KNMI kampt met een neerslagtekort van tussen de 270 en 300 millimeter. Nergens viel minder regen.

Mediterraan

In de Haaksbergse binnenstad gaat alles op mediterraans tempo. "Anders hou je het niet vol", zegt Ellen Wilderink (50) van IJssalon Paul Wilderink. In haar zaak loopt het storm. "We werken met twee man extra personeel in een ochtend- en een avondploeg. We merken de droogte ook doordat er steeds dorre bladeren de winkel binnenwaaien, het lijkt wel herfst." Een stukje verderop staat de goedlachse Hans Heinink (50) achter de kassa van Groente- en Fruit specialist André Breukers. Hij merkt de droogte in de prijzen van lokaal groente en fruit. "Door de droogte zijn de streekproducten schaarser en de aardbeien, kersen en pruimen duurder."

Ook andere Haaksbergenaren voelen de hitte. Achtertuinen staan niet in bloei, de normaliter zo kleurrijke bloemen hangen verlept over tuinhekjes. Een groepje koeien ligt erbij als op een zonvakantie.

Ik snap wel dat die Spanjaarden het 's middags rustig aan doen. Je houdt het anders gewoon niet vol Suzanne Ruesink (32)

Je hoeft het boerin Suzanne Ruesink (32) niet te vertellen. De melkveehouder moet haar koeien binnenhouden omdat er in de wei simpelweg geen gras is om te grazen. "Ik moet ze nu in de stal bijvoeren", legt ze uit. Dat heeft weer effect op de premie die ze zou verdienen als ze haar koeien 120 dagen per jaar de wei in laat. "Deze tijd hoop ik in het najaar te compenseren". Zelf heeft ze haar werktijden aangepast. "Ik snap wel dat die Spanjaarden het 's middags rustig aan doen. Je houdt het anders gewoon niet vol."

Boer Ten Vregelaar loopt nog in zijn maisveld, dertig meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Zeker de helft van zijn negentien hectare mais is door de droogte onbruikbaar. Wat overblijft bevat minder energie voor zijn 90 melkkoeien en 70 kalfjes. Die eten nu het gras en de mais van de oogst van vorig jaar. Maar die voorraad raakt een keer op. En dan zal hij voer moeten bijkopen. "Bietenperspulp bijvoorbeeld, maar bietentelers hebben door de droogte ook minder oogst, waardoor de prijzen stijgen."

De gemeente Haaksbergen lijkt vooral druk met wat er gebeurt als het wel weer gaat regenen. "Bij een flinke bui moet al dat water wel goed weg kunnen stromen", meldt een woordvoerder. "Dat is in deze verharde droge zandgrond lastig, waardoor het door de riolering moet worden opgevangen. Daarom zijn we bezig die putten en de riolering zo schoon mogelijk te houden."

Boer Ten Vregelaar laat de maisplant die hij eerder uit de grond trok vallen en relativeert de droogte. "Je doet er niets aan", zegt hij. "Het is vooral te hopen dat het volgend jaar niet weer gebeurt, dan heb ik pas echt een probleem." Een ding is zeker, het is niet makkelijk om de droogste van Nederland te zijn.