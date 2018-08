Dit is Edwin, die als verstekeling van Tanzania naar Vlissingen reisde

Het dier is waarschijnlijk in Afrika aan boord geklommen. Derde stuurman Björn van der Meer (28): "We hebben hem vernoemd naar iemand van kantoor."

Lees verder na de advertentie

Op 7 juni verliet het vrachtschip van RollDock het Afrikaanse Tanzania. "Een dag later zei iemand dat hij een staart had zien bewegen richting het voordek. Daar vonden we de aap", zegt Van der Meer. "Hij liet zich niet meteen vangen, maar toen hij lag te slapen heb ik samen met de eerste stuurman handschoenen aangetrokken en het dier opgetild. Het beestje werd wel wakker maar bleef rustig, we hebben 'm in een kist gestopt." Vervolgens belde Van der Meer zijn vader. Die nam weer contact op met Stichting Aap. "Onze deskundigen konden al snel zien dat het om een galago, een nachtdier gaat. Welke ondersoort precies weten we niet. Ze zijn alleen te onderscheiden door hun geluid: iedere soort heeft een eigen toon", zegt directeur David van Gennep van Stichting Aap.

"De stichting gaf ons tips over de verzorging van de aap. Die nam ik op me. Ik maakte een grotere kooi met daarin een hangmat en planken zodat het dier kon klauteren. Druiven en peren vindt ie heel lekker", zegt Van der Meer.

Vandaag mag het aapje na twee maanden van het schip af. Van der Meer gaat Edwin nog missen. Stichting Aap is blij dat het beestje het goed maakt. "Vaak worden ze door de bemanning overboord gegooid, die willen geen gedoe bij de haven en in andere landen is er geen opvang voor dit soort dieren." Na onderzoek gaat het dier waarschijnlijk naar de dierentuin van Keulen, daar zitten soortgenoten.