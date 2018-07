Dit is de circulaire economie, waar afval niet bestaat

Als de Nederlandse economie in 2050 circulair moet zijn, is er nog heel wat werk aan de winkel. Bedrijven, industrie en overheid moeten aan de bak, schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Maar ook van de consument wordt wat gevraagd. Op scholen moet meer aandacht komen voor de circulaire gedachte, een campagne en uitleg op producten moet de consument zo ver krijgen circulair te gaan leven.

Maar hoe doe je dat, circulair worden? Wat kun je als burger nou eigenlijk doen? Een snelcursus circulaire economie voor dummies.

Afval is geen afval meer

Circulair wil niet zeggen dat je zonder afval moet leven. Dat kan wel, bewijzen verschillende bloggers die per jaar slechts een jampot vol afval produceren, maar zo'n levensstijl is niet voor jan en alleman weggelegd. Niet iedereen gaat zelf gezichtscrème maken van kokosolie, of heeft altijd potjes en zakjes bij zich en tijd om om te fietsen naar de verpakkingsvrije winkel.

"Eigenlijk is een circulaire economie een economie waarin afval niet bestaat", zegt Kirsten Palland van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "Het is een grondstof. Of je geeft het een tweede leven zoals het nu is, door bijvoorbeeld kleding waarop je bent uitgekeken te ruilen of te doneren, of je maakt er iets anders van." Grondstoffen voor nieuwe producten worden dan gespaard. Dat is belangrijk, want die grondstoffen raken op. Het Global Footprint Network berekent jaarlijks op welke datum het natuurlijke jaarbudget van de aarde is opgebruikt: Earth Overshoot Day. Dat is dit jaar 1 augustus, vanaf die datum vraagt de mensheid de rest van het jaar meer van de aarde dan zij aankan.

Nederlanders zijn gewend geraakt aan een bepaalde vorm van luxe. Is je stofzuiger kapot, wordt er zo een nieuwe bezorgd

Aan de slag dus. Milieu Centraal geeft extra tips aan de circulaire consument. De tips zijn op het eerste gezicht niet heel verrassend: koop niets wat je niet nodig hebt, leen of deel spullen met elkaar, koop tweedehands, repareer apparaten in plaats van ze af te danken en nieuwe aan te schaffen en scheid je afval. Dat laatste gaat steeds beter, berekende het CBS onlangs: in 2017 werd 57 procent van het Nederlandse afval gescheiden ingeleverd, jaarlijks produceert de gemiddelde Nederlander bijna 500 kilo afval.

Maar Nederlanders zijn gewend geraakt aan een bepaalde vorm van luxe. Is je stofzuiger kapot, wordt er zo een nieuwe bezorgd. Wie gaat er dan nog aan de slag met een schroevendraaier? Groenten liggen het hele seizoen door in de supermarkt en er is altijd een snellere, nieuwere en betere telefoon te koop. Wegwerpproducten zijn nu eenmaal best wel handig en als je iets gloednieuws in de winkel koopt heb je tenminste garantie, bij een tweedehands product niet.

"Circulair betekent niet dat je niks meer mag hebben", zegt Palland. "Sommige apparaten worden van zodanige kwaliteit gemaakt dat ze snel kapot gaan, kleding gaat soms maar een seizoen mee. Als consument kun je daar slimmere keuzes maken door vaker te kiezen voor kwaliteit." Maar je stuit als welwillende burger ook op barrières: wie liefst zo min mogelijk verpakkingen gebruikt, komt in de supermarkt bedrogen uit, in kleine appartementen is het lastig afval scheiden. Verduurzamen gaat dan ook in stapjes, erkent Palland. "Iedereen kan in actie komen. We hopen dat we consumenten kunnen aanzetten tot slimmer gebruik van materialen."