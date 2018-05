Dijkverzwaring Texel midden in broedseizoen: vogelliefhebber staat paf

Werkzaamheden aan de Waddendijk van Texel bedreigen een kolonie beschermde grote sterns. Dat stelt Vogelbescherming Nederland, nadat de Texelse vogelonderzoeker Mardik Leopold alarm had geslagen. De Vogelbescherming heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland om het werk stil te laten leggen.

Vorig jaar was de kolonie grote sterns in het natuurgebied Wagejot bij Oosterend met ruim vierduizend paartjes de grootste kolonie van Nederland. Dit jaar bleven de vogels in het vroege voorjaar weg uit het gebied, toen de aannemers pal naast de kolonie de dijk gingen frezen, ter voorbereiding op de dijkverzwaring.

"Rond het weekeinde van Koningsdag kregen de vogels even rust", zegt onderzoeker Leopold. "Toen zijn de eerste duizend paartjes teruggekeerd, maar nu het werk weer begint, dreigen ze alsnog te vertrekken."

Er liggen al eieren

De opdrachtgever van het werk, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zegt dat het werk niet uitgesteld kan worden en dat het een vergunning heeft voor de werkzaamheden. "Maar die vergunning is gebaseerd op gegevens uit 2012", aldus Leopold. Toen zat er nog geen kolonie grote sterns. "Die vergunning moet worden aangepast."

Ten noorden van het Wagejot, in natuurgebied Utopia, broeden ook grote sterns. Daar mag in het broedseizoen niet gewerkt worden naast de kolonie. Het Hoogheemraadschap hoopt nu dat de grote sterns uit het Wagejot uitwijken naar Utopia. "Maar er liggen in het Wagejot inmiddels eieren", zegt Leopold, "die kunnen de vogels niet meenemen."

De grote stern staat op de rode lijst en broedt ook in enkele andere, kleinere kolonies op de Wadden en op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. "De kolonie in het Wagejot was vorig jaar erg succesvol", zegt Leopold. "Toen vlogen op iedere tien nesten acht jongen uit. Dat is uitzonderlijk goed voor deze vogelsoort. De dijkverzwaring is natuurlijk nodig, maar het is onbegrijpelijk dat dat is gepland in het broedseizoen."

Lees ook: Wie keert het tij voor de scholekster?

Hij is bezorgd. Heel bezorgd, de scholeksterman van Nederland, Bruno Ens. Zijn vogel zit in een vrije val.