Dijkhoff: ‘De kans is nihil dat wij het Klimaatakkoord zullen uitvoeren’

Een vliegtaks, een hogere benzineprijs, hogere parkeertarieven voor benzineauto’s, een mogelijk verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s in 2030, dure warmtepompen. Het op 21 december gepresenteerde klimaatakkoord omvat 600 maatregelen om in 2030 de helft minder CO2 te gaan uitstoten in Nederland. Maar Dijkhoff noemt het akkoord in De Telegraaf ‘een polderproduct. Een polderpoging’. “D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen. Ík heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd. Het zijn adviezen. Het werk begint voor mij pas nu.”

Als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen Klaas Dijkhoff

Volgens Dijkhoff zijn ‘gewone mensen’ niet genoeg gehoord aan de zogenoemde klimaattafels waar diverse belangengroeperingen de plannen bespraken. “Ik maak een groot voorbehoud over hoe ver ik meega in dat polderproduct, als het gaat om de effecten op de portemonnee van gewone mensen. Je kunt mensen toch niet een Tesla in pesten?! Je hebt toch niet ineens een ton op je rekening klaarstaan?”, zegt Dijkhoff in de krant.

Dijkhoff hekelt ook de ‘drammende’ opstelling van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die in zijn ogen ‘een lichtend voorbeeld’ van Nederland willen maken. “Als Jesse Klaver van GroenLinks op tv praat over het klimaat dan daalt het draagvlak met één procent. Rob Jetten (D66) is dat nu ook aan het doen. Hij is nu aan het drammen, ja.”

Kabinet in gevaar De standpunten in de regeringscoalitie VVD-CDA-D66-CU liggen ‘behoorlijk uit elkaar’, aldus de liberaal. “Dat wordt nog pittig.” Daarbij zou ook het kabinet in gevaar kunnen komen. “Niemand in Nederland wordt er beter van als er een kabinet valt”, zegt Dijkhoff. “Maar als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen. Ik denk dus dat het daarom ook verstandig is als alle vier partijen ervoor zorgen dat dat niet gebeurt en kabinet en coalitie stabiel blijven.”

