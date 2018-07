Dieren werken vaker samen dan we denken

Andere bekende voorbeelden zijn kuddes gnoes of zebra's, roedels wolven, mieren, scholen vissen en zwermen spreeuwen. Dat zijn allemaal vormen van samenwerking met soortgenoten, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende soorten. Denk aan de innige relatie tussen bloemen en bijen of poetsvissen die andere vissen van parasieten ontdoen.

Samenwerken moet wel functioneel zijn. Roofdieren als wolven en leeuwen leven en jagen samen, maar luipaarden en tijgers doen dat niet.

Maar voordat het te poezelig wordt: de natuur is puur functioneel. Juist dat maakt haar zo geschikt om lessen te leren over vruchtbare samenwerking. De eerste les is dan ook dat samenwerken functioneel moet zijn. Roofdieren als wolven en leeuwen leven en jagen samen, maar luipaarden en tijgers doen dat niet. Samenwerken is niet altijd voordelig. Niet alleen hangt het af van de context, ook speelt altijd het individuele belang versus het gezamenlijke belang. Zolang de omstandigheden het vragen en het gezamenlijke belang groter is dan de individuele belangen, is goede samenwerking mogelijk. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is samenwerken lastig en vaak gedoemd te mislukken.

Een belangrijke voorwaarde voor samenwerken is vertrouwen, wat mooi wordt geïllustreerd door de poetsvis en zijn 'klanten'. Als een poetsvis de bek van een haai reinigt moet hij er op vertrouwen dat de roofvis de schoonmaker niet inslikt. Andersom is het niet de bedoeling dat de poetsvis een smakelijk stukje uit zijn klant bijt, maar zich beperkt tot het verwijderen van parasieten en dode huidcellen.

Een andere les is dat samenwerken een grotere kans van slagen heeft als er een gemeenschappelijk doel is. Het ultieme doel van ieder organisme is om nakomelingen te krijgen. Overleven is daarvoor slechts een noodzakelijke voorwaarde. Lijken planten zich immers wat lastig voort. En in sommige situaties is nakomelingen krijgen gemakkelijker in een groep. Zonder gemeenschappelijk doel, of overeenkomend beeld van het doel, wordt constructief samenwerken een stuk moeilijker.