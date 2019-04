Dier in reclame? Graag betalen voor natuurbescherming

“Hamsterééééén”, de bekende Albert Heijn-kreet met de twee jolig shoppende hamsters komt elk jaar weer in de reclameblokken voorbij. De kortingsactie kan de internationale grootgrutter uit Zaandam geld kosten. Voor het reclame maken met dieren zouden bedrijven een half procent van hun marketingbudget in het nieuwe Lion’s Share Fund moeten gaan storten om bedreigde dieren wereldwijd te beschermen, zo willen de Verenigde Naties.

Lees verder na de advertentie

De VN-organisatie UNDP heeft het fonds vorig jaar bedacht en de eerste multinationals, zoals Mars doen inmiddels mee. “Dieren worden al 150 jaar in advertenties gebruikt door bedrijven en dat verkoopt goed, maar met wilde dieren gaat het niet zo goed. Dus kunnen ondernemingen nu iets terugdoen”, zegt Boaz Paldi, partnermanager van de ontwikkelingsorganisatie en medeverantwoordelijk voor het nieuwe fonds.

Jaarlijks gaat volgens Paldi 596 miljard dollar om in de reclamebusiness. In twintig procent van de reclames zitten dieren, goed voor een bedrag van 119 miljard. Het fonds wil over vijf jaar jaarlijks honderd miljoen dollar ophalen om de natuur en diersoorten te beschermen.

Met honderd miljoen per jaar kun je echt iets doen voor dieren die met uitsterven worden bedreigd. Boaz Paldi, Lion’s Share Fund

“Het is de bedoeling dat we echt impact gaan maken”, zegt Paldi vanuit Washington. Er zijn veel natuurbeschermingsorganisaties die met vrijwilligers en goede bedoelingen hard werken maar over weinig geld beschikken. Met honderd miljoen per jaar kun je echt iets doen voor dieren die met uitsterven worden bedreigd, zoals tijgers, neushoorns, olifanten, orang-oetans, gorilla’s walvissen, dolfijnen en veel kleinere soorten.”

In de korte tijd dat het fonds nu bestaat is anderhalf miljoen dollar binnengekomen. “In Sumatra kopen we nu grond aan rondom het regenwoud dat daar dat steeds kleiner wordt. Het is het leefgebied van de Sumatraanse tijger en de orang-oetan. Zo willen we dit oerwoud beter beschermen.”

Ivoor In Mozambique krijgen boswachters dankzij het fonds nieuwe communicatieapparatuur om olifantenstropers beter in de gaten te kunnen houden. Het zijn nog druppels op een gloeiende plaat, want elke jaar verdwijnen er duizenden soorten op aarde. Vorig jaar is het fonds gelanceerd. Mars, de fabrikant van onder andere Whiskas en Pedigree stapte meteen in. Een van de grootste reclamebedrijven ter wereld, JCDecaux, actief in tachtig landen, beloofde zelf een half procent over te maken van elke advertentie of reclame-uiting die het maakt met dieren erin.

Nederland “Nederlandse partners hebben we nog niet, maar we gaan praten met Unilever en Shell”, zegt Paldi. Waarom zouden ondernemingen meedoen? Paldi: “Consumenten, zo blijkt uit onderzoeken, willen een merk kopen dat een positieve maatschappelijke bijdrage levert.” Ondernemingen die een half procent van hun reclamebudget afdragen aan het fonds mogen het logo van Lion’s Share voeren. “Dat is vergelijkbaar met het fairtrade-keurmerk, zo kunnen bedrijven laten zien dat ze om dierenwelzijn en de natuur geven.” In juni hoopt het UNDP weer twee of drie hele grote bedrijven als partner te presenteren. “Eén uit China en één uit de VS”, verklapt Paldi. “100 miljoen per jaar is een respectabel bedrag, dat een verschil kan maken. Het wordt tijd dat we compassie gaan tonen met bedreigde diersoorten.”

Lees ook:

Zeven ‘verrassingen’ op de lijst van bedreigde diersoorten. Over het algemeen is van de ijsbeer, de reuzenpanda, de neushoorn en de sneeuwluipaard bekend dat ze het moeilijk hebben om te overleven. Maar de lijst met bedreigde diersoorten is ondertussen al zo uitgebreid dat er een aantal onverwachte dieren op staan. Zeven voorbeelden.