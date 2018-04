Diepzeebodem gewild na vondst zeldzame metalen door Japan

Annie M.G. Schmidt waarschuwde voor kruiwagens op de maan en instrumenten op Venus, maar eerst is de oceaan nog aan de beurt. Japan heeft namelijk een schat aan zeldzame metalen gevonden bij het eiland Minamitori in de Stille Oceaan, een voorraad waarmee de mensheid volgens onderzoekers eeuwen voort kan. Het gaat om grondstoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in mobiele telefoons en elektrische auto's.

In een gebied van 2500 vierkante kilometer zit mogelijk 16 miljoen ton metalen in de diepzeemodder

Vanuit Tokio gezien is Minamitori een afgelegen stipje in de oceaan. Het is een atol, een ringvormig koraaleiland, met een oppervlakte van een vierkante kilometer. Maar de exclusieve economische zone eromheen is voor Japan van grote waarde. In een gebied van 2500 vierkante kilometer zit mogelijk 16 miljoen ton metalen in de diepzeemodder - stoffen zoals dysprosium en terbium. Deskundigen van Japanse universiteiten, bedrijven en regeringsinstituten publiceerden erover in het blad Scientific Reports.

Voor bijzondere mineralen is de wereld in grote mate afhankelijk van China, Congo en Chili. Daarom wordt ijverig gezocht naar nieuwe vindplaatsen. Japan is al bezig de zeebodem binnen de nationale wateren te ontginnen. Een robot, verbonden met een schip, graaft de bodem af.

In internationale wateren is mijnbouw nog niet toegestaan, zegt specialist Ann Vanreusel van de universiteit Gent. "Wel wordt er veel geëxploreerd om het potentieel in kaart te brengen en de techniek te ontwikkelen." Dat gebeurt onder coördinatie van de Internationale Zeebodem Autoriteit (ISA) van de Verenigde Naties. Veel landen hebben een licentie voor een gebied in het midden van de Stille Oceaan, grofweg tussen Hawaï en Mexico. Naast Rusland, Japan en China zijn dat bijvoorbeeld België, Frankrijk en Duitsland. Nederland niet. ISA stelt momenteel regels op voor de exploitatie. De verwachting is dat de eerste commerciële operaties pas over tien jaar plaatsvinden.