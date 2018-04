Deze wormen zijn onbereikbaar voor vogelsnavels

Als ik de plag omdraai, zie ik de bladeren van dwerghyacinten en speenkruid. Ze zijn nog niet verdord, dus erg lang kan de plag nog niet op zijn kop liggen.

Maar lang genoeg om zanderig te zijn geworden. Een regenworm kruipt erdoor en maakt dat hij wegkomt, de grond in, weg van zon en merels. Niet alleen merels lusten wormen. Ook veel weidevogels pikken graag een wormpje mee. Grutto's bijvoorbeeld hebben een lange snavel om wormen uit de grond op te pikken.

Klonterige stalmest op een grasveld is goed voor wormen en daarmee voor grutto's, maar geïnjecteerde drijfmest is voor beide een ramp. Zo'n injector snijdt wormen doormidden en de drijfmest vergiftigt ze. Toch is in Nederland de mestinjectie verplicht, uit milieuoogpunt, om de hoeveelheid ammoniak die de lucht inwaait te verminderen. In Duitsland is mestinjectie uit milieuoogpunt juist omstreden.

Er zijn twee groepen wormen: grijze, die diep in de grond leven, en rode, die aan de oppervlakte leven. Dat vertelt mij de Groninger bioloog Jeroen Onrust die alles weet over die diertjes. Rode wormen zijn de wormen die door vogels worden gegeten en het zijn ook de wormen die dode bladeren de grond insjorren en omzetten in humus - de organische stof in vruchtbare bodems, die de laatste decennia grotendeels verdwenen is uit landbouwgrond.